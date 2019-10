Muere de rara enfermedad por un mosquito, el primer caso en 20 años

Indiana.- Un residente de Indiana murió a causa de la rara pero grave encefalitis equina del este (EEE) transmitida por mosquitos, anunciaron funcionarios de salud durante el fin de semana. El residente era del condado de Elkhart.

Su caso marca el primer humano en el estado desde 1998, según el Journal Gazette, que también señaló que el caso fue el cuarto en el estado de Hoosier desde 1964.

Es difícil imaginar perder a un ser querido debido a una picadura de mosquito, pero desafortunadamente, los mosquitos transmiten enfermedades que pueden ser mortales, dijo el Dr. Kris Box, comisionado de salud estatal, en un comunicado, según The Journal Gazette.

Se sabe que la EEE, una enfermedad rara transmitida por mosquitos infectados, causa inflamación cerebral. Los sobrevivientes generalmente tienen daño cerebral de leve a grave, según los Centros para el Control y la Infección de Enfermedades (CDC).

AFP

Un tercio de los infectados con EEE muere.Los síntomas de una infección grave por EEE "comienzan con la aparición repentino de dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos y vómitos", dicen los CDC.

No existe un tratamiento específico para la infección; los antibióticos no son efectivos y hasta la fecha no se han descubierto medicamentos antivirales.

Las enfermedades graves se tratan con terapia de apoyo, que puede incluir hospitalización, asistencia respiratoria, líquidos intravenosos y prevención de otras infecciones, dice la agencia federal de salud.

AFP

En promedio, se informan de cinco a 10 casos de EEE cada año en los Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Salud del Estado de Indiana no respondió de inmediato la solicitud de comentarios de Fox News el lunes.

Menopausia antes de los cincuenta afectaría la salud cardíaca

Las mujeres que llegan a la etapa de la menopausia antes de los cincuenta años tienen más riesgo de desarrollar problemas cardíacos, indica un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Queensland, Estados Unidos. Las mujeres que llegaban a la menopausia en esa edad eran más propensas a problemas cardíacos no letales como ataque cardíaco, angina o accidente cerebrovascular.

El estudio fue realizado por la profesora e investigadora Gita Mishra, quien indicó las mujeres que presentaban la menopausia antes de los 50 años tenían en doble de probabilidades de desarrollar problemas cardíacos después de los 60 años de edad.

La investigadora dijo no tener en claro porqué existe esta relación, pero agregó que factores como Fumar, tener sobrepeso u obesidad y tener niveles educativos más bajos también pueden fortalecer el vínculo entre la menopausia precoz y el riesgo de enfermedad cardiovascular de una mujer.

Para este estudio se analizaron los datos de más de 300,000 mujeres en 15 estudios en todo el mundo utilizando el banco de datos colaborativo, InterLACE.

"Identificar a las mujeres con menopausia precoz ofrece una oportunidad para que sus médicos trabajen con ellas para controlar y controlar activamente los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares", dijo Zhu.