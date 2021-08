Muere el comediante Sean Lock a los 58 años y le rinden homenaje

Estados Unidos.- Sean Lock era uno de los comediantes favoritos del equipo de la serie "8 de 10 gatos", presentada por Jimmy Carr en Estados Unidos.

Sean Lock apareció en varios programas estadounidenses como QI, The Last Leg, Have I Got News for Yoy y The Big Fat Quiz of the Year.

El comediante Bill Bailey rindió homenaje y dijo: Es desgarrador perder a mi querido amigo Sean Lock, era un verdadero cómico maravilloso".

Jon Richardson, quien apareció junto a Sean Lock, como capitán del equipo en "8 de 10 gatos", tuiteó: Yo idolatraba a Sean como un cómico mucho antes de convertirme en comediante y 10 años trabajando junto a él no disminuyeron eso en lo más mínimo. Un cerebro cómico increíble y una voz verdaderamente única".

Sean Lock murió en casa

De acuerdo con un comunicado de su agente Off The Curb Productions, dijo: "Es con gran tristeza que tenemos que anunciar la muerte de Sean Lock. Murió en su casa de cáncer, rodeado de su familia".

"Sean fue uno de los mejores comediantes de Gran Bretaña, su creatividad ilimitada, su ingenio relámpago y la brillantez absurda de su trabajo lo marcaron como una voz única en la comedia británica".

"Sean también fue un querido esposo y padre de tres hijos. Sean será profundamente extrañado por todos los que lo conocieron. Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia e hijos en este momento difícil".