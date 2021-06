Muere el diseñador peruano de las estrellas, Víctor Gonzales

Perú.- La noche de ayer viernes la conductora de televisión, Karen Schwarz, dio a conocer a través de las redes sociales la muerte del diseñador de las estrellas, Víctor Gonzales.

La guapa presentadora informó en su cuenta de Instagram el fallecimiento del talentoso diseñador con algunas fotografías donde aparece junto a él acompañada con un emotivo mensaje.

"¡Te quiero tanto Víctor Gonzales! Me duele saber que nunca más volveremos a tener esas largas conversaciones, me duele saber que nunca más nos reiremos tanto en cada prueba de vestido. Me duele saber que te fuiste y no pude decirte una vez más que todo estará bien. Descansa en paz amigo de mi corazón, Te quiero tanto, escribió Karen.

Víctor era un diseñador reconocido a nivel nacional en Perú, también la cantante Maricarmen Marin, pronunció respecto al hecho.

"Qué triste noticia, no puedo creerlo, deja un profundo dolor en todos los que conocimos su talento y amistad!, dijo la cantante.

Además en la cuenta oficial de Víctor Gonzales también informaron sobre el lamentable fallecimiento con una foto de él en blanco y negro, escribieron lo siguiente: "Se comunica el sensible fallecimiento de VICTOR GONZALES, el día de hoy 04/06/2021. Pedimos sus oraciones para su eterno descanso y goce de la gloria del Señor en los cielos".