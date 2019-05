Muere en el Himalaya Richard Hidalgo

Lima.- El montañista peruano Richard Hidalgo, uno de los andinistas más reconocidos de Perú, falleció este miércoles a los 52 años en el Himalaya, cuando intentaba alcanzar la cima del Makalu, la quinta montaña más alta del mundo, de 8.481 metros de altitud, según informaron medios peruanos.

Hidalgo fue hallado muerto dentro de la carpa que tenía en el campo 2 del Makalu, a 6.500 metros de altitud, desde donde tenía previsto subir al campo 3, que se encuentra a 6.700 metros sobre el nivel del mar, para alistar los equipos necesarios para llegar a la cumbre.

Los sherpas que lo escoltaban acudieron a buscarlo al percatarse de que no se había despertado durante la mañana, pues el objetivo de Hidalgo era ascender sin oxígeno suplementario y con la menor ayuda posible de los sherpas.

El Makalu iba a ser la sexta montaña que el peruano tenía previsto conquistar como parte de su reto de ser el primer peruano en conquistar las catorce montañas de más de 8.000 metros sin oxígeno adicional antes del 2021, año en el que Perú celebrará el bicentenario de su independencia.

Por ese reto de subir a los catorce picos más altos del mundo competía con su compatriota Víctor Rímac, de 33 años, quien a la fecha tiene cuatro "ochomiles" coronados.

Hidalgo ya había pisado la cima del Shishapangma (8.027 metros), el Cho Oyu (8.201 metros), el Manaslu (8.163 metros), el Annapurna, (8.091 metros) y el Gasherbrum II (8.035), con la asignatura pendiente del Everest (8.846 metros), que había intentado subir sin éxito en varias ocasiones.

La noticia de la muerte de Hidalgo ha conmocionado a Perú, donde sus autoridades lamentaron su pérdida, como el primer ministro, Salvador Del Solar, quien deseó "que permanezca entre nosotros el espíritu de desafiar los límites y de llevar siempre al Perú a lo más alto".

Que permanezca entre nosotros el espíritu de desafiar los límites y de llevar siempre al Perú a lo más alto. Gracias siempre, Richard Hidalgo. — Salvador del Solar (@saldelsol) 8 de mayo de 2019

El Congreso también se sumó a las condolencias y antes de iniciar el pleno de este miércoles los parlamentarios rindieron un minuto de silencio en homenaje a la vida del destacado andinista.

También se expresó el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que manifestó en sus redes sociales que Hidalgo "será recordado por sus exitosas expediciones y conquistar los cielos de las montañas más altas del mundo".

El #IPD expresa su solidaridad a la familia y amigos del montañista peruano Richard Hidalgo, quien será recordado por sus exitosas expediciones y conquistar los cielos de las montañas más altas del mundo. Descansa en paz ���� pic.twitter.com/2o0SWt1Yyw — IPD (@ipdcomunicacion) 8 de mayo de 2019

Otros destacados montañistas peruanos también manifestaron su tristeza por la muerte de Hidalgo, como Flor Cuenca, quien afirmó Hidalgo será "inmortal".

"Es muy difícil creer que los grandes montañistas son inmortales, pero claro que lo son en nuestros corazones y en el recuerdo. Me cuesta creer que ya no nos veremos por las calles de Huaraz físicamente. Me duele tu partida. Hasta pronto, amigo", escribió Cuenca.

Hidalgo, nacido en Lima, empezó en la pasión del montañismo de manera fortuita, cuando vio un anuncio en un periódico sobre un curso básico de montañismo dictado por el Club Andino Peruano (CAP), deporte que siguió hasta profesionalizarse y convertirse en Guía Internacional de Alta Montaña (UIAMG).

El montañista peruano escaló diversas montañas de la Cordillera Blanca, una cadena montañosa peruana cuyo hito es el Huascarán, con 6.768 metros de altura.

Así también fue miembro de la primera expedición peruana en ascender una montaña de más de 8.000 metros y el primer peruano en subir una montaña en Pakistán.