Muere joven con cáncer que se ofreció a que experimentaran con ella

España.- Una joven con un tipo de cáncer raro que había pedido públicamente que experimentaran con ella para encontrar una cura, murió el pasado 22 de mayo en la ciudad de Málaga.

Carolina Cerezo, de 25 años, se encontraba en una situación terrible debiod al extraño cáncer que padecía.

La joven había enviado una carta a la directora del diario El País titulada “Experimenten conmigo”.

En la desgarradora carta, ella relataba el sufirmiento que pasaba devido a esta terrible enfermedad.

Era un tumor raro, un subtipo de sarcoma que sólo se reproduce entre los jóvenes, con pocos casos en el mundo.

“Desde ese día, me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas, a priori letales, así como a una radical cirugía reductora en la que perdí gran parte de mis aparatos digestivo y reproductor”, contaba.

Desdesperada, Carolina pedía que experimentaran con ella para encontar una solución, ya que los tratamientos convencionales no conseguían detener su cáncer.

Busco alguna vía que me permita seguir disfrutando de la vida. Sé que mi cura está ahí afuera. No me pienso rendir hasta que agote todas las opciones”, escribió.