Colombia.- La familia de César Alexis se niega a enterrarlo, aseguran que esperan la resurrección del joven.

El funeral de César Alexis de 20 años de edad se ha prolongado ya 9 días y su padre señala que Dios ha respondido a través de una hermana.

Julio señaló que deseaban enterrar a su hijo tras ser asesinado; sin embargo, que Dios pidió mantener su velación porque “iba a hacer algo grande”.

Muere joven y familia se niega a enterrarlo, esperan su resurrección. Foto ilustrativa: AP

“Lo que Dios llevó fue a que tuviéramos el cuerpo aquí en velación y que Dios iba a hacer algo grande porque Él tiene algo grande tanto con Colombia como aquí en Puertas del Sol, un sector de zona roja donde hay tanta gente en pecado de droga, alcohol, prostitución, homicidios”, dijo a Blu Radio.

César Alexis fue asesinado con un arma de fuego el pasado 10 de diciembre en una tienda al oriente de Cali.

El cuerpo del joven se encuentra siendo velado desde su muerte en la que fuera la casa que habitaba con su familia y que da lugar a la “Fundación Cueva de Adulam, casa de restauración y oración” que dirige Julio.

Julio asegura que la postergación del entierro de su hijo se debe a que esperan una manifestación de dios, una posible resurrección.

“Dios habló por medio de una hermana que le decía que tengamos fe y que, todo el que se ha levantado, Dios se encargará de ellos. Dijeron que supuestamente habíamos dicho que iba a resucitar ayer a las 2:00 de la tarde. Nosotros no hemos dado ni fecha ni día, porque no lo tenemos, Dios no nos ha dicho nada. También dijeron que teníamos una enfermera aquí que inyectaba al cuerpo. Nada de eso es verdad”, señaló el padre de César.