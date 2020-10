Muere la madre del senador John McCain, tenía 108 años de edad

Estados Unidos.- Roberta Wright McCain, la mamá del senador John McCain, murió este lunes, tenía 108 años de edad. La noticia fue dada a conocer por un portavoz de la nuera Cindy McCain dice que Roberta McCain murió este lunes, se desconoce la causa de la muerte.

A los 96 años, Roberta McCain se convirtió en el arma secreta de la senadora republicana en las paradas de la campaña como prueba de que los votantes no deben preocuparse por la edad de su hijo, más allá de los 70, mientras busca la presidencia.

Se mantuvo enérgica y activa hasta los 90, viajando a menudo con su hermana gemela Rowena, quien murió a los 99 años. Asistió a la Convención Nacional Republicana de 2008, donde su hijo reconoció “su amor por la vida, su profundo interés en el mundo, su fuerza, y su convicción de que todos debemos utilizar nuestras oportunidades para ser útiles a nuestro país. No estaría aquí esta noche si no fuera por la fuerza de su carácter ".

Era 1933 cuando Roberta Wright, de 20 años, desafió a su familia y se fugó con John McCain Jr. Los documentos publicados en 2008 mostraban que cuando era un joven alférez, John Jr. se metió en problemas cuando la pareja decidió casarse y él dejó su barco sin permiso.

"Me casé joven", le dijo a The Muskogee Phoenix en su nativa Oklahoma en 2008. "Tenía 20 años y fue la mejor decisión que he tomado".