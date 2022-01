Muere mamá hispana por complicaciones de Covid-19 tras cesárea, su hijo nació de 25 semanas

Texas, Estados Unidos.- Una mamá de 27 años de edad, murió después de ser sometida a una cesárea para salvar la vida de su hijo con 25 semanas de gestación en Texas, Estados Unidos, ella se encontraba en un estado de salud grave debido al Covid-19.

Crystal y su esposo Rico Hernández, dieron positivo a Covid-19 apenas unos días después de Año Nuevo, sin embargo Crystal tuvo que ser hospitalizada luego de presentar complicaciones por el contagio del virus.

“Comenzó a sentir opresión en el pecho y luego su respiración se volvió muy, muy corta y muy, muy mala. Como si estuviera luchando por hablar”, dijo Rico Hernández a medios locales.

El esposo de la mujer explicó que ninguno de los dos había recibido la vacuna contra el Covid-19 debido a sus creencias, además consideraron que ante el embarazo de Crystal era mejor no vacunarse, aun cuando hay estudios que avalan la seguridad del biológico para mujeres en estado de gestación.

“Mi mujer y yo hablamos del tema de la vacunación. Ella estaba embarazada y por eso tenía algunas preocupaciones de infectarse. Ella simplemente no quería vacunarse, no se sentía cómoda y por eso no iba a ir en contra de sus deseos" mencionó.

Por lo que días después de ser hospitalizada tras ser diagnosticada con neumonía, los médicos decidieron que era necesario practicar una cesárea de emergencia y de esa forma poder salvar a su hijo, a quien llamaron Koda.

Rico mencionó que a pesar de que Crystal comenzó a mostrar cierta mejoría las dos semanas posteriores a la intervención quirúrgica según la información que los médicos que le daban a conocer, en algún momento, la salud de su esposa solo empeoró hasta su fallecimiento.

Pese a la situación, el esposo de la mamá fallecida mencionó que los médicos “pudieron decirle que había tenido un bebé sano”, a pesar de que Koda había nacido con apenas 25 semanas de gestación, es decir alrededor de seis meses.

Hasta el momento, el bebé de Crystal y Rico continúa en Unidad de Cuidados Intensivos para el Recién Nacido.