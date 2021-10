Muere niña de 10 años cinco días después de contraer Covid-19

USA.- Teresa Sperry, una niña de diez años, murió cinco días después de contraer Covid-19. Ahora sus padres tratan de concientizar a las personas, quieren que “ella salve a la gente” para que otros no tengan que pasar por lo mismo que ellos al perder un hijo.

La menor murió a las 4:46 de la tarde, su padre Jeff Sperry aseguró que era una sana y fuerte, que vivía feliz, pero eso no bastó y el Covid-19 tardó menos de cinco días en apagar su vida, “Si pudo llevársela a ella, puede llevarse a cualquiera” mencionó.

Nicole Sperry expresó que su necesidad de concientizar sobre los riesgos del Covid-19 en personas jóvenes y sanas, surgió luego del fallecimiento de su hija cuando estaba sentada en la cama de la menor y recibió una llamada de su amiga que había asistido a una reunión escolar del distrito.

Explicó que su amiga estaba muy furiosa porque había gente ahí que decía que el Covid-19 se acabó y que no afecta a las personas sanas.

Nicole y Jeff Sperry, padres de la menor. Foto: Especial

“Cuando ella me dijo eso, yo estaba como ‘si todo se hubiera acabado, mi hija estaría todavía aquí. No nos estaríamos preparando para su funeral y me molestó tanto que la gente sea tan indiferente al respecto. Bueno, mi única hija se ha ido” lamentó Nicole Sperry, madre de la niña, mientras su voz se rompía.

Por su parte el padre de Teresa, Jeff, expresó “La única manera que haber perdido a mi hija tenga sentido, es que ella salve a la gente. No quiero quiero que otras personas tengan que hacer lo que estamos haciendo en este momento” dijo.

Para finalizar, los padres de la menor, afirmaron que han recibido llamadas de personas que afirman que, el fallecimiento de su hija, les ha dado el impulso por vacunarse y protegerse del Covid-19.