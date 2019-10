Muere niño por dengue, le negaron servicio médico en una clínica

Colombia.- Un niño de solamente seis años murió tras padecer dengue, el infante duró 8 días con fiebre muy alta y un hospital le negó el servicio médico en una clínica de nombre Madre Bernanda.

La víctima de el dengue respondía al nombre de Isaac M.V.

El hecho ocurrió en Turbaco, Bolívar, Colombia, mismo municipio donde hay otros cuatro niños con dengue que están hospitalizados.

Al principio que el niño se empezó a sentir mal lo llevaron con un médico el cual les dijo que se trataba de una infección en los riñones y le recetó antibióticos, sin embargo a Isaac no se le miraba alivio y empeoraba cada día más, por ello lo llevaron a la Clínica Madre Bernanda pero allí no lo atendieron, supuestamente porque su carnet no cubría con los requisitos necesarios, solo le sugerieron que siguiera con el tratamiento de la infección.

Pasó un día y el pequeño se puso más grave, fue llevado a Gestión Salud en donde lo atendieron, pero no cuentan con sala de pediatría, por lo que una persona ajena a su familia los ayúdo para que lo acepataran en la clínica donde fue rechazado pero lamentablemente ya era demasiado tarde, Isaac murió.