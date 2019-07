Muere tras ir a una fiesta; le dieron droga con veneno para ratas

España .-Una joven de 19 años murió tras asistir a una fiesta y haber consumido éxtasis con veneno, según sus familiares.

La fallecida fue identificada como Milagros Alanis, de 19 años, quien había asistido a una fiesta eléctronica hace unas semanas y al parecer consumió drogra adulterada con veneno para ratas.

La joven había asistido con su hermana gemela, Lourdes, al “Origen Festival”, del Son Fusteret de la localidad balear, pero todo salió mal y se la llevaron de emergencia a un hospital.

Padre de la joven busca al distribuidor

Milagros finalmente murió el pasado miércoles tras sufrir un cuadro de hipetermia con 42 grados de fiebre.

El padre debastado contó en Facebook lo que supuestamente pasó ese día.

"Ella compró veneno llamado comercialmente éxtasis”, escribió el padre de Milagros.

"Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza", señaló.

Milagros tenía 19 años cuando presunatemente murió a causa del éxtasis con raticida. Foto: Facebook Paulo Moyano.

"A mí no me gustaban esas fiestas pero me decía 'no todos se drogan papá', Me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo... Mi hermosa Alanís con solo 19 añitos".

El señor Paulo también compartió una foto de unas pastillas amarillas con una calavera y denunció que estaban adulteradas con raticida.

Estás son las pastillas que le vendieron a la joven que aparentemente tienen veneno para ratas. Foto: Facebook.

"Cayó en la tentación de que al consumirlas puedes divertirte mas. Esto puede pasar a cualquier miembro de su familia, lamentablemente ella murió. Pero es bueno que se sepa así se tiene un poco mas de conciencia de lo que puede llegar a causar estas cosas", escribió.

Ahora medios españoles señalan que la Policía Nacional ha comenzado una investigación para averiguar quien le vendió la droga a la joven.