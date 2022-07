Mueren esposa, tía y amiga cuando iban a funeral de bombero en NY

Estados Unidos.- El pasado fin de semana se registró, en Nueva York, Estados Unidos, un hecho por demás trágico. Tan solo unas horas antes de que se llevara a cabo el funeral de un bombero voluntario de Oxbow y Richville, su esposa, tía y una amiga pierden la vida en un accidente automovilístico.

El pasado sábado 16 de julio del año en curso fue sepultado el cadáver de Jayson Lowery, bombero voluntario de tan solo 29 años que habría fallecido de una repentina afección cerebral.

Tan solo algunas horas antes de que tuviera lugar la ceremonia de entierro de Lowery, quien se empleó como voluntario en los departamentos de bomberos de Oxbow y Richville, el auto en el que viajaban algunos de sus seres queridos, entre ellos quien había sido su conyugue, protagonizó un siniestro vehicular.

Derivado del accidente de tránsito, perdieron la vida la esposa de Jayson, así como una de sus tías y uno de sus amigos, quienes no pudieron sobrevivir al impactó que se dio la unidad en la que se trasladaban al estrellarse.

“No des la vida por sentada. Nunca se sabe cuándo va a terminar”, mencionó Jim Henry, esposo de la tía del bombero voluntario luego de habe sido él el que encontró los cuerpos sin vida de su esposa y sobrina política.

Para empeorar las cosas, en el vehículo también viajaba la hija de Henry, aunque afortunadamente su salud no se vio perjudicada tras que fuera sacada del arroyo a donde fue a parar el automóvil en Chub Lake Road, en la ciudad de Fowler.

“Había mucha adrenalina y esas cosas. Cuando salté al agua, ni siquiera se me pasó por la cabeza; estaba sacando automáticamente a la gente”, refirió el hombre.

No obstante, además de las muertes de Jackie Henry, de 34 años; Lorraine Stevens, de 25 años, y de Dessire de Lowery, de 32 años, en el accidente también resultó gravemente herido Mark Hubbard, de 33 años.

Trascendió que la familia de Heny había ido a recoger a Hubbard a Rochester a fin de que pudiera asistir al funeral de Jayson Lowery.

“Simplemente no podía creer que eso pudiera estar sucediendo, ya sabes, tener un hermano bombero que estamos tirados en el suelo ese día y responder a una llamada y su esposa y su tía estaban en ese vehículo... simplemente no podías entenderlo”, refirió el jefe de bomberos de Richville, Corie Far, sobre el accidente, tras que fuera uno de los primeros en llegar a la zona.