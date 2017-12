Mueren milicianos de Al-Shabaab en operación militar

MOGADISCIO.- Varios milicianos del grupo Al-Shabaab murieron hoy en una operación militar en la región suroccidental de Somalia.

Somalía. Foto: AFP.

El vocero del estado Suroccidental, Noradin Abokar, dijo a los periodistas que los milicianos murieron durante una operación conjunta de fuerzas federales y estatales en el distrito Burhakaba en la región de Bay.

"Los milicianos se ocultaban en el área, donde acechaban a los vehículos de transporte público y exigían cuotas", dijo el funcionario.

"Varios más fueron capturados", declaró Abokar, sin mencionar el número.

Somalía. Foto: AFP.

Las fuerzas somalíes intensificaron sus operaciones en la región, lo que obligó a los milicianos a salir de varios escondites.

EN OTRO HECHO

Atentado del 14 de octubre en Somalia sumó 512 muertos

El atentado con camión bomba del pasado 14 de octubre en Mogadiscio causó 512 muertos, anunció este sábado un comité de operaciones de emergencia en Somalia.

Foto: AP

El último balance era de 358 muertos. El atentado no fue reivindicado pero las autoridades atribuyen su autoría a Al Shabab,un grupo yihadista somalí afiliado a Al Qaeda.

El número de personas afectadas por el atentado es "de 869, entre ellos 512 murieron y 295 están heridos. Hay otras 70 personas que no sabemos si han fallecido o desaparecido", declaró este sábado Abdulahi Mohamed Shirwac, presidente del comité de operaciones de emergencia en Somalia.

Foto: AP

Al Shabab controla zonas rurales en el país y suele cometer ataques contra hoteles y restaurantes de la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Bebé de 15 meses ya sufrió dos amenazas de muerte

La gota que rebasó el vaso de la paciencia de los vecinos de Barrio Ideal, que ya han sufrido olas de violencia con anterioridad, fue una violenta rapiña que sufrieron Yamila, una joven madre de 20 años, y su pequeño hijo de 15 meses cuando regresaban a su casa el miércoles pasado, tras descender de un ómnibus en la esquina de las calles Cambay y Campoamor.

La rapiña que sufrió Yamila fue violenta a tal extremo que su pequeño hijo fue herido en el pecho con un objeto punzante. Estuvo internado en el Pereira Rossell. No fue la primera vez que su integridad estuvo en riesgo, recordó Yamila, de acuerdo con el portal de noticias El País.

Claudia, otra vecina del barrio contó que "hay dos o tres robos por día y siempre son las mismas personas. Incluso roban a menores a mano armada, a veces con arma blanca y otras veces con armas de fuego", contó. "Hoy (por ayer) mientras realizábamos la quema de cubiertas, en otra zona del barrio una persona fue robada.

Vecinos protestan y piden mayor seguridad. Foto: El País

Queremos que haya más presencia policial o que se instalen cámaras de seguridad, para que los niños puedan jugar afuera o te bajes de la parada de noche y puedas venir caminando hasta tu casa, algo que en este momento es casi imposible hacer", agregó.

Eran las 19:30 horas del miércoles 29 de noviembre cuando Yamila regresaba de la casa de su mejor amiga, con su hijo de quince meses en brazos. Acababa de descender del ómnibus de la línea 306, en la parada ubicada en Cambay y Campoamor. Mientras bajaba divisó a un hombre que estaba de pie en la parada, con las manos en sus bolsillos, un canguro rojo y la capucha puesta.

"No le presté atención. Pensé que era un joven que estaba esperando el óminbus". Cuando la madre comenzó a caminar hacia su casa, ubicada a una cuadra de distancia, el hombre la tomó del brazo y la amenazó.

El bebé de 15 meses sufrió dos cortes en el pecho en un intento de rapiña. Foto: M. Bonjour

"Me dijo que le diera plata porque si no mataba a mi hijo", contó. Como la joven no tenía dinero le ofreció las pertenencias que llevaba: su celular y su mochila donde tenía los pañales y otros objetos de su bebé. "Me dijo que no quería eso, volvió a insistir que quería plata".

