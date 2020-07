Los muertos por Covid-19 hoy 02 de julio en Chile llegan a 5.920

Santiago de Chile.- El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, insistió este jueves en que el país experimenta una "leve mejoría" al haberse producido en los últimos siete días un descenso del 25 % en los casos de coronavirus, que llegan ya a 284.541, al tiempo que se contabilizan un total de 5.920 muertes.

"Lo que hemos llamado leve mejoría se sostiene en los datos que informamos, y los datos a nivel nacional son buenos, le duela a quién le duela. Ha disminuido en un 25 % en los últimos siete días el número de casos nuevos confirmados y en un 21 % en los últimos 14 días el número de casos nuevos confirmados", dijo el ministro.

El ministro cifró este jueves en 2.498 los nuevos casos por coronavirus, elevando el número total de contagiados a 284.541, mientras que con 167 decesos inscritos ante el Registro Civil, se eleva la cantidad de muertes a 5.920.

En cuanto a los enfermos por la COVID-19 que se encuentran hospitalizados, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dio cuenta de que 2.099 personas se encontrarían en unidades de cuidados intensivos; 1.762 de ellas conectadas a ventilación mecánica. Dentro de éste último grupo, habrían 405 pacientes en estado de salud crítico.

BAJA DE POSITIVIDAD EN PCR

En el balance del jueves, Paris señaló que la tasa de positividad en los exámenes PCR (proporción de resultados positivos de entre el total de resultados reportados) ha llegado a un 24 %.

"Sin embargo, seguiremos trabajando, sabemos que estas cifras no son las que queremos obtener. Debemos llegar al 10 %", detalló.

No obstante, la cantidad de exámenes PCR administrados diariamente ha bajado también, llegándose a reportar tan solo 10.831 tests en las últimas 24 horas; cifra bastante menor a la capacidad diaria de testeo de 23.000 muestras que posee el país suramericano.

Al ser consultado por el motivo de la disminución en el número de exámenes PCR diarios, el subsecretario Arturo Zúñiga sostuvo que "existe un menor número de personas que están presentando síntomas y que están acercando a los establecimientos de salud".

TRANSPARENCIA EN LAS CIFRAS

Tras el balance, se le preguntó al ministro Paris por la sugerencia del centro de estudios Espacio Público de utilizar solo un método de conteo de muertes por coronavirus.

Cabe recordar que actualmente se entrega una cifra diaria de decesos por la COVID-19 que se basa en las inscripciones hechas ante el Registro Civil, mientras que un segundo método, elaborado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, añade al dato de muertes confirmadas información obtenida por otras fuentes, como certificados de los servicios de salud.

Nosotros hemos sido absolutamente transparentes desde que hemos comenzado a entregar todas las cifras", afirmó el secretario de estado.

"No estamos ocultando ninguna cifra. No pretendemos ocultar cifras. No es nuestro ánimo engañar a nadie, todo lo contrario: queremos ser lo más transparentes posibles", reiteró Paris.

Con base en los nuevos números entregados este jueves y al compararse con los datos que maneja la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile se mantiene en el séptimo lugar a nivel mundial de los países que presentan mayor cantidad de contagios por la pandemia.

No obstante, el país austral podría prontamente ascender a la sexta posición, actualmente ostentada por Perú, país que presenta menos de 4.000 casos más que Chile.

