Muertos por Covid-19 sin reclamar son almacenados en camiones en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Cientos de cuerpos pertenecientes a víctimas morales de la Covid-19 permanecen en camiones frigoríficos en la zona portuaria de Brooklyn, Nueva York, en espera a ser reclamados por sus familiares.

Los camiones almacenan un total de 750 cuerpos de personas que murieron durante el peor momento de la crisis sanitaria en la Gran Manzana, hace un año. Hasta el momento, no han sido reclamados o sus familias no saben qué hacer con ellos, según informes del medio local The City.

Hace un año, el sistema de salud neoyorquino se vio rebasado por la rápida propagación del coronavirus Sars-Cov-2, causante de la Covid-19, entre la población. Tan solo en la primavera del 2020 se registró la muerte de miles de personas, por lo que los hospitales, morgues y funerarias se vieron obligados a emplear camiones refrigeradores para albergar los cuerpos mientras eran reclamados.

De igual forma, las autoridades de Nueva York se vieron forzados a autorizar los entierros temporales en fosas comunes en la isla de Hart, zona reservada desde hace décadas para dar sepultura a cuerpos no reclamados.

En dicha zona solían sepultarse en promedio mil 200 cuerpos anuales, pero en 2020 se registraron 2 mil 666 entierros, según medios locales.

Cuerpos no reclamados.

Si los cadáveres que siguen en los camiones no son reclamados y en caso de que sus familiares lo soliciten, podrían ser enterrados en la isla de Hart.

Según The City, centenares de cuerpos fueron conservados en camiones de ene abril del 2020. Mientras las autoridades locales estiman que hubo más de 27 mil muertes confirmadas por Covid-19 desde el estallido de la pandemia y 5 mil fallecimientos asociados a esta enfermedad.

Las mismas autoridades señalan que uno de los puntos críticos de la pandemia en Nueva York ocurrió en abril del 2020, cuando se llegó a registrar mil muertes diarias ocasionadas por el nuevo coronavirus.