Mujer acusó a su ex cuñado de obligarla a hacerle sexo oral para pagar una deuda

El Tribunal Constitucional decidió archivar el caso porque la mujer demandante no ha justificado su "especial trascendencia constitucional", requisito básico en las demandas de amparo para que sea aceptada su tramitación, pero prevalece la sentencia de la Audiencia de Mallorca, que no consideró un delito el acuerdo entre el hombre y la mujer.

La relación sexual se llevó a cabo por 16 días (de septiembre y octubre del 2019), "no se formulara denuncia durante su transcurso por la supuesta agresión sexual que se estaba cometiendo y que no denunciara hasta el 17 de enero del 2020, cuando se le reclamó el pago por escrito.

Entonces el ex cuñado reclamó los 15 mil euros que le había prestado pero la mujer se negó y él le pidió el dinero por escrito advirtiéndole a la mujer que acudiría a los abogados si no le pagaba.

En el año 2019, la mujer identificada como R.M.M. que pasaba por apuros económicos, pidió a la ex pareja de su hermana un préstamo de 15 mil euros (casi 350 mil pesos mexicanos), pero no se fijó la forma ni el plazo de devolución del dinero.

Sin embargo la decisión del Alto Tribunal español no implica que avale la sentencia porque de hecho no entra a valorarla. Lo que hace es inadmitir el recurso de amparo al considerar que no se justifica su trascendencia constitucional.

