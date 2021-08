Mujer afgana de 20 años dice que los talibanes la matarán a ella junto a su madre si la encuentran

Afganistán.- Desde un lugar secreto, Zahra Nazari le ruega al primer ministro del Reino Unido que la saquen de Afganistán antes de que los talibanes vengan y la maten a ella junto a su madre y su hermana.

A través del medio Mirror, la mujer ruega que por un lugar seguro, ya que es una joven empresaria y defensora de los derechos de las mujeres en Occidente.

Su madre fue la primera mujer en su ciudad, Bamiyán, en el centro de Afganistán, en abrir su propia tienda. Y su hermana de 18 años fue la primera esquiadora afgana, que fue capitana del equipo de esquí del país.

Ahora las tres mujeres están acurrucadas en una habitación de hotel en Kabul, hambrientas y sin dinero, y aterrorizadas de que el próximo golpe en la puerta sean los despiadados talibanes que han jurado cazarlas y matarlas.

Con la voz temblorosa, Zahra, de 20 años, le dijo al medio británico Mirror lo siguiente: "Estamos muy asustados y no sabemos qué hacer".

"Los talibanes dijeron que nos matarían porque hicimos cosas que dicen que las mujeres no pueden hacer. Tengo un muy mal presentimiento. No puedo dormir, he intentado dormir durante cuatro o cinco noches y no puedo".

La joven pide que la salven porque si los talibanes la encuentran la van a matar a ella junto a su familia / Foto: ZAHRA NAZARI

"Todo lo que puedo pensar es que todo ha terminado. Estudié mucho y trabajé duro, tenía muchas esperanzas, pero los talibanes regresaron y se lo llevaron todo. No sé cómo sobreviviré. Ya no tengo esperanzas".

Y apeló a Joe Biden y a Boris Johnson para que la ayuden a poner a salvo a su familia: "Por favor, presidente Biden y primer ministro Johnson, espero que vean la situación en la que me encuentro, con mi madre y mi hermana, y nos ayuden".

"Por favor, sáquennos de aquí antes de que vengan los talibanes y nos maten. Soy una mujer afgana que ama a su país, pero solo quiero un lugar seguro".

"El gobierno de Estados Unidos dejó Afganistán en las peores condiciones"

"Están en juego los logros de dos décadas de mujeres en los sectores económico, político y cultural, la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación, el activismo cívico y la vida de miles de mujeres en Afganistán".

Agregó que las mujeres afganas necesitan el apoyo de la comunidad internacional.