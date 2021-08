"Me arrepiento": mujer afirma haber arruinado su vida tras comer una hamburguesa triple

Reino Unido.- Comerte una hamburguesa puede resultar más que placentero, pero ese no fue el caso para una mujer de Reino Unido, quien asegura haber arruinado su vida luego de comer este aperitivo con triple carne y dislocarse la mandíbula.

La mujer llamada Holly Strevens, de 34 años, recordó que el suceso que cambiaría su vida ocurrió en septiembre de 2004, y lo que parecía ser un día común de comer una hamburguesa mientras veía televisión, terminó el tragedia.

"Estaba comiendo mientras veía la tele y de repente sentí un fuerte ruido de estallido. Era la articulación del lado izquierdo de mi mandíbula. Parecía normal, pero la sensación era horrible: no paraba de 'bloquearse y desbloquearse'. En ese momento debí estirar demasiado la boca al morder la hamburguesa", relató a Caters.

Luego del incidente, la mujer fue diagnosticada con un trastorno de la articulación temporomandibular (ATM), el cuál según la Clínica Mayo, ocasiona dolor en la articulación y los músculos que controlan el movimiento de la mandíbula.

Luego de una larga agonía de 17 años, la mujer se ha sometido a cinco operaciones y le colocaron 12 tornillos que le hacen tener fuertes dolores, convulsiones no epilépticas y ansiedad.

"A lo largo de estos años, tuve mucho tiempo de licencia, ya que entraba y salía de los médicos y el dolor afectaba a mi vida. La gente abre la boca hasta 35 mm, pero el movimiento de mi mandíbula se redujo a 13 mm. También desarrollé artritis en mi mandíbula izquierda con quistes en la articulación", contó a Caters.

"Me arrepiento de haber comido la hamburguesa. Me cambió la vida. Ahora estoy discapacitada y perdí completamente mi independencia. Mi salud mental empeoró y tengo ansiedad porque podría sufrir una convulsión cuando estoy sola. Espero que me sustituyan el lado derecho de la mandíbula para acabar con el incesante dolor crónico", agregó.