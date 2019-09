Mujer ahoga a sus hijos cuando se enteró que su pareja ya estaba casado

Rusia.- Una mujer rusa de nombre Ekaterina Khavchina decidió acabar con su vida y la de sus 2 hijos metiéndose al mar con ellos amarrados a su cuerpo, esto después de que se enterara que el padre de su hija menor estaba casado y este posteriormente le propuso que fuera su segunda esposa polígama.

Los pequeños eran Valentin de cinco años y Milana de apenas seis meses.La bebe se ahogó en el mar mientras que el niño murió mientras era trasladado al hospital.

A pesar de su intento de quitarse la vida, Ekaterina fue rescatada con vida después de que algunas personas se percataron del hecho al escuchar los gritos y llantos de sus hijos. Cuando se dio su rescate la mujer dijo:

Todos me han dejado, nadie me necesita, yo no necesito a nadie