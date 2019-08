Mujer argentina insulta a conductor de Uber por ser venezolano

Buenos Aires.- Una mujer argentina insultó y se negó a pagar el servicio de un viaje de Uber al conductor porque era de origen venezolano, un caso viral en las redes sociales.

El joven venezolano grabó con su celular a la mujer y a un hombre, que al parecer era el acompañante de la señora, en el video se puede ver cuando la mujer insulta al joven por su nacionalidad.

No me tienes que decir venezolano de mierda, ni muerto de hambre porque no te estoy robando.