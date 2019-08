Mujer argentina salva de ahogarse a niño en España

Mallorca.- Una mujer argentina, Macarena Cabrujo, de 25 años, el sábado 27 de julio salvó la vida de un niño de 10 años a segundos de ahogarse en una playa en la ciudad Palma de Mallorca.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, en la playa Can Pere Antoni. Por las malas condiciones del mar prohibieron estar adentro, sin embargo, aún habían personas en la arena. Cabrujo es una socorrista, y se encontraba jugando voleibol tras terminar su jornada de trabajo, cuando de repente ve al niño en el agua.

Avisó rápido a sus compañeros de trabajo y corrió a salvar al pequeño.

"Un nene complicado a los 200 metros, donde estaba la boya", relató Cabrujo para Radio 2.

Cabrujo también cuenta que sabía en que se metía.

"Desde el momento en que me saqué los pantalones sabía dónde me metía, no tenía ningún elemento de flotabilidad".

La joven llegó hasta el pequeño gritando que agauntuara, que lo iba a sacar, como pudo lo trasladó hasta una boya, ahí esperaron al equipo de emergencias.

El niño senegalés, la miró y le dijo "Pensé que no me ibas a sacar porque soy negro". Cabrujo comenta que "si un nene de 10 años tiene eso en mente es muy triste como sociedad".

Lo llenó de besos y "le dije que íbamos a salir de ahí".

Poco tiempo después llegaron a rescatarlos en una lancha y los llevaron hasta la orilla.

Nos activan por un niño en apuros en ��️ Can Pere Antoni. Avisa al 112 Macarena, socorrista de la playa, antes de adentrarse en el agitado mar. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena ������! pic.twitter.com/ZMcLtftsvh — Policia de Palma (@policiadepalma) July 29, 2019

Cabrujo, es de la ciudad argentina Rosario, y esta historia se volvió viral por lo valiente que fue la joven en ese momento.