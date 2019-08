Mujer con cáncer cumple deseo antes de morir: viajar en patrulla

Minnesota.- Una mujer de Minnesota con cáncer terminal que pasó su carrera profesional cuidando a otros como enfermera se encontró en el asiento del pasajero de un coche de policía después de que su deseo de su lista de deseos llamara la atención del Departamento de Policía de St. Paul.

Stephanie Anderson no estaba en problemas, más bien los oficiales simplemente la estaban ayudando a marcar un artículo en su lista: ir a dar un paseo. "Fue una explosión", dijo Anderson a Anderson, quien fue diagnosticada con cáncer de ovario hace cuatro años, a Fox 9.

"La pasé muy bien". Todo comenzó el 20 de agosto, cuando Anderson compartió su diagnóstico y deseo en Facebook. "Como la mayoría de ustedes saben, tengo un diagnóstico terminal de cáncer y estoy trabajando en mi lista de deseos", escribió.

Una de esas cosas que quiero hacer es viajar junto con el departamento de policía. Cualquier persona por ahí tiene alguna sugerencia para lograr cosas, estaría muy agradecido por las sugerencias.

Menos de tres horas después, Anderson escribió que ya había pedido a varios policías que se comunicaran con ella sobre el deseo, estableciendo la moción que la llevaría a la patrulla de la policía de St. Paul, Te Yang, la semana pasada. "Me siento afortunada", dijo Yang.

Es un honor ser elegida para ser parte de su lista de deseos para mostrarle la ciudad, mostrarle las diferentes partes que quiere ver. Estoy más que feliz de llevarla con ella.

Anderson también conoció a otro oficial, Eric Reetz, quien ayudó a organizar el viaje y estuvo allí para responder cualquier pregunta que ella tuviera.

Estos muchachos fueron increíbles, respondieron mis preguntas y ni siquiera actuaron como si fueran preguntas estúpidas. Estoy muy agradecido por su paciencia conmigo y estoy ansioso por verlos el miércoles cuando volvamos a salir!, publicó en Facebook al día siguiente.

Anderson dijo que recientemente le dijeron que los tumores en su cerebro, columna vertebral y pulmones habían dejado de responder al tratamiento, dejándola con seis a 12 meses de vida.

Ella le dijo a Fox 9 que está concentrada en un día a la vez. "Si no fuera por el cáncer, no tendría tiempo para sentarme aquí haciendo estas cosas", dijo al medio de comunicación. "Si no fuera por el cáncer, no podría estar en en casa y ayudando a cuidar a mis nietos ".