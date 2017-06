Mujer con cáncer logra su sueño dos horas antes de morir

Estados Unidos.- Un conmovedor video que fue compartido en las redes sociales ha dado la vuelta al mundo.

En la grabación muestra el emotivo momento en el que una mujer de 55 años logra cumplir su sueño dos horas antes de morir; ver a su hija graduarse.

Fue en el 2016, cuando Patricia Parrotte se enteró de la terrible enfermedad que padecía, cáncer de seno. Pese a sus esfuerzos por seguir viviendo y realizarse, quimioterapias, mastectomía, y otros duros tratamientos, su salud empeoró y fue declarada en condición terminal.

Luego de ser declarada con fase terminal, Patricia solo quería cumplir su último deseo, acompañar a su hija en ese momento tan importante de su vida, su graduación.

En la publicación, hecha por Samanta, señala que su madre antes de ser diagnosticada con cáncer no había presentado síntomas.

“Mi madre, Patty, fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en noviembre de 2016. En ese momento, también se le diagnosticó una enfermedad autoinmune rara llamada dermatomiositis. Antes de septiembre, no había señales de que mi madre estuviera enferma. Los síntomas aparecieron por primera vez como una erupción en su rostro, luego bajaron por su cuerpo. Entonces todo golpeó a la vez, como una marea, y la progresión disminuyó rápidamente durante los próximos 6 meses. Pasó por extensas pruebas, quimioterapia, y tuvo una mastectomía total. No pasó un día cuando no estaba débil, incómoda, con dolor, picazón, fiebre, dolor”, publicó la joven.

Fue en un cuarto del Centro Médico de la Universidad de Vermont, que Samanta cumplió el sueño de su madre. Llegó con su toga a la habitación, acompañada de los directivos de la institución.

Durante la ceremonia, Patricia estaba convaleciente pero aún así no dejaba de sonreír y esperaba que su hija recibiera el diploma para después partir.

Minutos después de que la joven recogiera el diploma ambas se abrazaron. Luego Patricia quedó inconsciente y ya no volvió a despertar, informó Disaster.trendolizer.com.