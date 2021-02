Mujer con dos vaginas habla sobre su condición para crear conciencia

Inglaterra.- Una mujer con dos vaginas habla sobre su condición con la esperanza de crear conciencia y a animar a otras personas a sentirse seguras para hablar sobre su salud y sus cuerpos.

La mujer de nombre Andreea de Inglaterra, se enteró de su estado cuando tenía 14 años de edad, y durante un chequeo le dijeron que tenía útero didelfo, que es una malformación congénita, ocasionando que el útero tenga su cavidad dividida en dos partes, lo que significa que tiene dos vaginas y dos úteros.

Andreea, que actualmente tiene 26 años de edad, ha decidido compartir su historia por primera vez para crear conciencia sobre la enfermedad, diciendo que ya no se siente cohibida.

Le explicó su ginecólogo que no había podido insertar el espéculo porque tenía cartílago dividiendo en la entrada de su vagina, dividiéndolo efectivamente en dos.

Andreea, quien es subgerente de Salisbury en Wiltshire, recordó:

Aunque dice que no hay ninguna diferencia en su vida sexual, con la esperanza de tener hijos algún día, Andreea recién ahora está aprendiendo sobre las complicaciones de la fertilidad relacionadas con el útero didelfo , lo que reduce las posibilidades de reproducción.

Ambos úteros funcionan, pero después de quedar embarazada a los 17 años, su bebé dejó de crecer tristemente tres meses después.

Andreea y su pareja de seis años de relación, Oliver, de 36 años de edad, han decidido averiguar más sobre la afección para que algún día puedan tener una familia.

Ella dijo:

Agregó que en teoría, tiene dos úteros, por lo que podría quedar embarazada, estando embarazada y tener dos bebés al mismo tiempo, pero quiere saber si puede tener un bebé de manera segura.

"Estuve bastante ciega durante la mayor parte de mi adolescencia y principios de los veinte, no es incómodo, así que no lo pensé demasiado hasta que conocí a mi pareja y, naturalmente, hemos hablado de nuestro futuro"

Andreea dijo que su condición no le causa ningún dolor diario, pero que sí sufre de "calambres menstruales muy graves", que cree que se deben a que tiene un útero extra.

Antes le resultaba difícil hablar y decidió no contárselo a sus amigos después de enterarse inicialmente, pero ahora se siente segura de sí misma.

Ahora, no soy consciente de ello en absoluto. A medida que fui creciendo, siempre he sido honesta con la gente y no me han juzgado por ello