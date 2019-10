Mujer con maquillaje zombie causa miedo en hospital; creyeron que moría

Michigan.- Según los informes, una mujer de Michigan causó un gran revuelo en la sala de emergencias el lunes por la noche cuando llegó para ser tratada por un ataque de pánico mientras estaba cubierta con espeluznante maquillaje de Halloween.

El maquillaje, afirma, se confundió con una emergencia médica real y comenzó a prepararse para entrar en trauma.

“[Dijeron] 'Regresemos a trauma ahora' y 'Probablemente esté en estado de shock, no tiene ningún sentido activo'”, Jai Fears, una bailarina de respaldo que había sufrido tres horas de trabajo de maquillaje para crear su aspecto espeluznante, le dijo a Fox 2 Detroit.

Fears dijo que aterrizó en el Hospital Beaumont Royal Oak después de sufrir un ataque de pánico mientras se preparaba para hacer una sesión de fotos para Glam Gore. "Se disparó a mi cerebro y causó una reacción realmente mala", dijo a Fox 2 Detroit.

Pero cuando llegó, no esperaba tener que explicar su apariencia a los empleados del hospital. "¡Tienen que saberlo!", le dijo a Fox 2 Detroit, sobre su supuesto trauma facial que era falso.

"Así que no, no dije nada porque asumí que podían ver que era falso". El hospital le dijo a Fox 2 Detroit que no podía comentar sobre el caso de Fears específicamente, pero emitió un comunicado. "La sala de emergencias no es un lugar de diversión y juegos", dijo un portavoz al medio de comunicación.

Ven a muchos pacientes con problemas médicos graves donde hay vidas en juego. Los médicos deben poder concentrarse en aquellos pacientes con verdaderas emergencias.

Los miedos fueron enviados a casa el mismo día. En una publicación de seguimiento en Facebook, Fears enfatizó que si bien la reacción fue humorística, la ansiedad no lo es.

Permítanme decir que la ansiedad no es una broma o una cuestión de risa. Fue una situación grave que sucedió en un momento extraño, escribió el martes.

Según la Asociación de Ansiedad y Depresión de Estados Unidos, se estima que casi 40 millones de personas en los Estados Unidos experimentan un trastorno de ansiedad en un año determinado.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 13 personas en todo el mundo sufre de ansiedad.