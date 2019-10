Mujer con más de 70 años y un pulmón da a luz por primera vez

India.- Una mujer de 75 años puede haberse convertido en la madre más vieja del mundo después de dar a luz a través de la FIV. Prabha Devi dio a luz por cesárea a una hija en el Hospital Kinker, un hospital privado en Kota, Rajasthan, el sábado por la noche.

Su niña, que pesaba solo 1 lb 5 oz, fue llevada directamente a cuidados intensivos y recibió soporte vital. Tuvo que dar a luz prematuramente después de solo 30 semanas porque su madre anciana, que solo tiene un pulmón en funcionamiento, estaba físicamente débil.

La jubilada y su esposo de 80 años ya tienen un hijo adoptivo, pero querían tener el suyo, así que recurrieron a la FIV. Si la madre es tan vieja como dice, la hará nueve años mayor que el poseedor del récord actual.

El Dr. Abhilasha Kinker, ginecólogo y obstetra que dio a luz al bebé, dijo: 'Prabha Devi había venido a nuestro hospital cuatro o cinco días antes del parto. 'Descubrimos que había complicaciones en su embarazo, así que decidimos dar a luz a la cesárea.

Pixabay

Estaba enferma y vieja y no podíamos arriesgarnos con ella y la vida de la niña. Ella ya había llevado al niño por más de seis meses, lo cual fue muy sorprendente para su edad. "Si no hubiéramos dado a luz a la bebé, podría haber muerto en el útero".

El médico dijo que no podía verificar la edad de la señora Devi ya que la madre no traía ninguna identificación con ella. El Dr. Abhilasha agregó: 'Ella nos dijo su edad pero no mostró ninguna prueba. Parecía tener entre 72 y 75 años. Su esposo nos dijo que tenía 80 años.

Fue sorprendente para mí. 'Su edad fue un factor y luego estuvo enferma. Ella tiene un pulmón colapsado, por lo que fue una operación muy difícil ".

Pixabay

La noticia llega solo un mes después de que una mujer india de 74 años también afirmó haberse convertido en la madre más vieja del mundo después de dar a luz gemelos después de la FIV. No se ha verificado la edad de ninguna mujer.

Las cifras muestran que la posibilidad de parto prematuro, aborto espontáneo o tener un bebé con bajo peso al nacer aumenta en las madres mayores. Esto se debe a cambios en el sistema reproductivo que dificultan que las mujeres transfieran nutrientes al niño, según el NHS.