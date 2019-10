Mujer con problemas mentales es condenada por muerte de su bebé

Buenos Aires.- Liliana Jacquelina, es una mujer de 30 años quien no logra comprender como sus acciones le arrebataron la vida a su bebé de un año 10 meses de edad. Ella fue condenada a 10 años de prisión por el homicidio, pero sus abogados argumentan que padece de sus facultades mentales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de junio del 2014, cuando Liliana llevó a su pequeño Yair Emanuel al hospital Juan Domingo Perón de la localidad de Villa de Mercedes, donde falleció por el cuadro de “Shock” hipovolémico de origen en la zona abdominal”. La evidencia física y la posterior autopsia revelaron que su muerte era consecuencia del maltrato físico.

El pequeño tenía fracturas en el rostro, cicatrices de quemaduras, un diente flojo. Por tal motivo se señaló a los padres como principales sospechosos del delito de “Homicidio calificado por el vínculo”.

La justicia argentina condenó a la mujer a prisión domiciliaria el febrero del 2017. Sin embargo ella incumplió en abril del 2018, al salir del domicilio para salir con sus amigos a divertirse. El juicio su contra fue suspendido debido a las valoraciones para determinar su salud mental.

El fiscal del caso solicitó que se condenara a Liliana a 20 años de prisión por el delito de “homicidio preterintencionale” agravado.

con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte”.

Desde la perspectiva del fiscal del caso, ella sabía que le estaba haciendo daño al bebé pero no tenía intenciones de matarlo. Uno de los aspectos que destacó es que el menor presentó “síndrome de niño maltratado”, y que Yair perdió la vida “por un evento traumático ajeno a cualquier problema de salud”.

Los abogados defensores declararon para infobae, que hasta el momento no existen pruebas en contra de la mujer, “ni constancia del maltrato”, a pesar de los testimonios dados por los vecinos.

"Ella está destruida, se descompone. No es una persona normal, tiene un retraso madurativo bastante importante y un certificado de discapacidad del 80% por el que cobra un subsidio. Tiene un angioma congénito, una dificultad muy grave para hablar y también nació con una malformación en el pie que le dificulta moverse”, explican.

Para Liliana la muerte de su bebé fue una terrible perdida y ella no se puede explicar cómo ocurrieron las cosas. El fatal día, llevó a Yair con el medico después que se cayó de una silla alta. Tampoco entiende porque se le juzga o condena.

No le hice nada a mi hijo, ¿por qué me siguen haciendo esto? No puedo entender”, declaró Liliana