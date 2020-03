Mujer con resaca que pidió aspirina siembra el pánico en un vuelo

Londres, Inglaterra.- Una mujer de Londres dice que provocó pánico por coronavirus en un avión que se dirigía al aeropuerto de Heathrow, simplemente pidiendo aspirina para su dolor de cabeza por resaca.

Julia Walentin, una estudiante de 26 años, le dijo al Gran Bretaña The Sun que ella y una amiga habían estado volando a casa de vacaciones en Camboya cuando tuvieron una escala en Singapur y se ataron una.

Antes de dirigirse al aeropuerto de Singapur para volar de regreso a Gran Bretaña, "había estado vomitando en el hotel porque no había comido y solo tenía demasiado [para beber]", dijo Walentin.

Teníamos que estar en el aeropuerto a las 6 a.m., así que los dos casi no dormimos y me sentí con mucha resaca.