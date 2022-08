Mujer confiesa haber tenido encuentros íntimos "muy suaves" con un delfín proyecto NASA

En la década de 1960, un proyecto de la NASA para buscar inteligencia en otros seres vivios acercó a una mujer en la intimidad con un delfín.

Su nombre era Margaret Howe Lovatt, y estaba dentro de un proyecto en el que intentaría hacer que tres delfines pronunciaran palabras humanas, o al menos las reconocieran.

Sin embargo, la mujer y uno de los delfines del experimento terminaron enamorados: "Tuve un encuentro muy cercano con-, ni siquiera puedo decir un delfín de nuevo, con Peter".

Había tres delfines en el proyecto, dos hembras y un macho joven llamado Peter. El director del laboratorio, Bateson, esperaba que el enorme cerebro del delfín pudiera desarrollar una inteligencia similar a la de los humanos.

Por su parte, la NASA intentaba utilizar estos experimentos en caso de que intentara contactar con extraterrestes.

El proyecto de la NASA donde un delfín se enamoró de una mujer humana

Al terminar las primeras sesiones del proyecto de la NASA, todos regresaban a casa, pero para Margaret Howe Lovatt irse a casa dejando a los delfines ahí era bastante inhumano.

Se comenzó a quedar con ellos para realmente vivir junto a ellos, que era parte del proyecto, intentar, de alguna forma, 'criarlos',

Sin embargo, algo inesperado ocurrió en el proyecto de 6 meses, que hizo que poco a poco Lovatt se interesara solamente en Peter.

Peter, que era un delfín joven que estaba madurando sexualmente comenzó a obsesionarse de Lovett. Esto comenzó a afectar a las lecciones de lingüistíca que Margaret le impartía a los delfines.

"Estaba muy, muy interesado en mi anatomía. Si yo estuviera sentada aquí y mis piernas estuvieran en el agua, él se acercaría y miraría la parte posterior de mi rodilla durante mucho tiempo. Quería saber cómo funcionaba esa cosa y me encantó", señala la publicación de The Guardian en 2014.

"A Peter le gustaba estar conmigo", explicó Lovatt. La mujer dijo que el delfin Peter se frotaba sobre su rodilla, o su pie, "o mi mano". Aseguró que inicialmente intentó llevarlo con las delfines hembras, sin embargo llevarlo con ellas resultó perjudicial para las lecciones.

Lo que ocurría es que Peter, al estar en cautiverio, tenía constantes excitaciones, por lo que Lovatt comenzó a aliviar sus impulsos sexuales "manualmente".

"No me sentía incómoda con eso, siempre y cuando no fuera áspero. Simplemente se convertiría en parte de lo que estaba pasando, como una comezón: simplemente desháste de eso, rascálo y siga continúa. Y así es como pareció funcionar. No era privado. La gente podía observar".

Para Margaret Lovett, lo que ocurría con Peter no era realmente sexual, sino que, según ella, intentaba aliviar esa tensión para poder continuar con las lecciones. "No fue sexual de mi parte. Sensual tal vez. Me pareció que hizo que el vínculo fuera más estrecho. No por la actividad sexual", dijo la mujer del proyecto de la NASA.

Al mismo tiempo, 'aliviar' a Peter hizo conectarla mucho más con el delfín: "Estuve allí para conocer a Peter. Eso era parte de Peter".

Los encuentros sexuales de Lovatt con Peter terminaron el experimento cuando a finales de 1970 se publicó en la revista Hustler lo que estaba ocurriendo entre ella y el delfin.

Lovatt dice que intentó comprar todas las copias de la revista de la isla en la que vivía, pero la historia circulaba en todas partes, incluso hasta hoy en día en Internet.

El experimento con delfines de la NASA no terminó por la relación íntima con Lovett

Sin embargo, el escándalo ocurrido entre la mujer y el delfín no fue lo que realmente afectó el experimento de la NASA.

Algo que realmente eclipsó el proyecto, era que uno de los encargados del proyecto de la NASA, John Lilly, estaba experimentando con LSD en los animales.

Lilly realmente tenía un permiso del gobierno de Estados Unidos para experimentar LSD con animales, ya que en ese tiempo se creía que tenía potencial para tratamientos.

Sin embargo, Lovett señala que realmente los delfines no respondieron a la droga, y no parecía tener realmente ningún efecto en ellos.

El hecho de que John Lilly experimentara con LSD en las dos delfines hembras, hizo que el director del proyecto, Bateson, se opusiera a continuar con el proyecto.

Cierre del proyecto de amor entre delfín y mujer humana causa depresión en Peter

El cierre del proyecto puso muy triste a Lovett, pero no solo a ella, sino también a Peter, el delfín que había terminado enamorado de ella.

"Esa relación de tener que estar juntos se convirtió en disfrutar realmente de estar juntos, y querer estar juntos, y extrañarlo cuando él no estaba allí", reflexionó la mujer, años después del experimento.

Cuando el experimento de seis meses de Lovatt con Peter estaba concluyendo, se anunció que el laboratorio cerraría, debido a la actitud arrogante de John Lilly.

Lilly no pensó realmente en los delfines, y descuidó su bienestar por su proyecto de LSD con animales.

Tristemente, el delfin no pudo ser cuidado por Lovett, "no era un gato o un perro", dijo, sobre las dificultades de llevarse al animal marino.

Recibí esa llamada telefónica de John Lilly", recuerda. "Jhon me llamó a mí mismo para decirme. Dijo que Pedro se había suicidado.

Te recomendamos leer:

Peter entró en una fuerte depresión y en modo de protesta por no volver a ver a su amada humana, dejó de tomar aire, muriendo.