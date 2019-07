Mujer cosplayer vende agua de su bañera y se vuelve un éxito viral

Inglaterra.- Belle Delphine, una modelo de Instagram y cosplayer de personajes eróticos, está ganando dinero vendiendo "Gamer Girl Bathwater", como lo ha llamado ella.

Esto ha causado mucha polémica ya que la británica de 19 años ha estado mejorando a los usuarios en línea vendiendo residuos de agua con la que se bañó en pequeños frascos.

Belle ya ha vendido 500 frascos de su bañera y ahora todo está agotado. La chica ha referido que los pedidos del agua de su bañera se agotaron en poco tiempo.

Belle explicó por qué pensaba que los fluidos podían ser vendidos en alrededor de 30 dólares cada uno. "Entonces, hay una broma en la comunidad entre los jugadores que comentarán en una publicación que dice" Déjame beber el agua de tu baño ", dijo a un medio local.

"Y aunque es una broma, me pareció graciosa la idea de convertirla en realidad y dejar que la gente sea dueña de mi baño". Belle continuó: '500 botellas de agua de baño, a partir de ahora he tenido que detenerme ya que no puedo tomar suficientes baños y se agotaron'.

La popularidad de Belle incluso ha significado que los amigos se lo compren como regalos. Pero con esa viralidad vienen algunas peticiones desagradables.

Recibí un montón de peticiones extrañas, algunas me pidieron que escupiera en el agua, orinara en ella y pidiera que el agua saliera de mi cuerpo y goteara en la botella de ... ciertas áreas, agrega.

"Honestamente con el tipo de mensajes que recibo diariamente, estas solicitudes ya no me extrañan".

El Instagrammer, que actualmente tiene 3.9 millones de seguidores, recientemente sacó el cebo más grande y cambió cuando dijo que estaría acariciando dos gallos (*la palabra tiene un doble sentido con la parte del miembro viril), en Pornhub.

El equipo de Pornhub incluso comentó la foto de Belle anunciando el nuevo producto, preguntando: "¿Cuánto cuesta por las uñas de los pies?"

Belle está constantemente tratando de mantener a sus seguidores entretenidos y espera poder superar este truco también.

"Constantemente estoy tratando de encontrar ideas extrañas para publicar en mi Instagram, así que espero poder superar este día".