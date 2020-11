Mujer da a luz y arroja al bebé en un pozo de excremento; no sabía quién era el padre

Ucrania.- Un hecho desgarrador ha conmocionado a Ucrania y otras partes del mundo, se trata de una mujer que no tuvo compasión y arrojó a su bebé recién nacido a un pozo repleto de excremento para deshacerse de él. La mujer identificada como Hanna de 35 años de edad, dio a luz cuando se encontraba sentada en en baño en la parte trasera de su casa, en una de las aldeas del distrito de Seredino-Bud, el pasado mes de septiembre, sin embargo, el caso a penas se dio a conocer debido a que algunos vecinos reportaron a las autoridades algunas situaciones extrañas como la barriga de la mujer que desapareció de la noche a la mañana.

Una vez hecha la primer investigación, la policía cree que no fue un accidente y que la mujer arrojó al bebe de forma intencional. Ella aseguró que "no sabía que estaba embarazada" y había entrado al baño porque sentía un dolor fuerte en el abdomen hasta que de pronto sintió que algo cayó. Aun así, reconoció que ella no quería a niño y ni siquiera sabía quien era el padre. Vecinos del lugar comentaron a la policía que Hanna suele llevar una vida antisocial y abusa del consumo de drogas y alcohol.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a información del medio extranjero Shostka-News, Hanna cortó el cordón umbilical y simplemente regresó al interior de su casa dejando al recién nacido ahogado entre las heces. Desafortunadamente, los investigadores creen que el niño nació con vida antes de arrojado al pozo.

Aparentemente, al día siguiente la mujer logró sacar el cuerpo del bebé con ayuda de unos de sus vecinos y posteriormente lo enterraron cerca de su patio. Esto último facilitó la operación ya que las autoridades incautaron los retos para enviarlos a un examen pericial.

En algunas imágenes se puede ver una cruz de madera que fue instalada por el vecino en la tumba poco profunda del bebé. " Hanna dijo que dio a luz a un bebé muerto. Me preguntó si podía sacar el cuerpo del inodoro para poder enterrarlo. Lo saqué. Lo lavé y lo envolví en una tela. Luego fuimos a un sitio en el bosque donde cavé una tumba y la enterré" dijo el vecino.

Mujer da a luz y arroja al bebé en un pozo de excremento; no sabía quién era el padre/ Captura: ТРК Акцент НОВИНИ

Se dio a conocer que la mujer fue arrestada y acusada de "asesinato premeditado" bajo el Código Penal de Ucrania, en caso de resultar culpable, Hanna podría pasar más de 5 años tras las rejas, por esta razón se están realizando exámenes forenses para determinar la causa exacta de la muerte del niño.

Como era de esperarse esta noticia ha generado gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes criticaron severamente las acciones de Hanna, además, personas de la región han exigido a las autoridades que se sancione severamente en caso de ser culpable.