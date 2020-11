Mujer de 91 años sobrevive a un derrame comiendo tierra durante dos días

Reino Unido.- Una mujer de 91 años en el Reino Unido se quedó varada durante dos días en el piso de su habitación después de sufrir un derrame, y sobrevivió comiendo tierra de su planta en maceta, según un informe.

Los médicos dijeron que Rosemary Frank estaba a unas seis horas de la muerte cuando fue rescatada el 13 de octubre por un conductor voluntario que la revisó cuando se perdió su viaje habitual a una peluquería, informó el Mirror.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Después de caer en su casa en Kempsey, Worcestershire, la fisioterapeuta jubilada dijo que recordaba haberse despertado en un montón de tierra después de comer tierra de su Drago de Madagascar.

“Lo último que recuerdo fue hablar con mi hija Caroline en Canadá el domingo por la noche. Lo siguiente que supe fue el martes y estaba en un hospital ”, dijo Frank, quien estaba severamente deshidratado y se había fracturado la muñeca en tres lugares.

Rosemary Frank, tras el aparatoso accidente que la dejó debatiéndose entre la vida y al muerte, se recuperó en un hospital. AFP

Encontraron tierra en mi estómago, así que debí haber comido algo con desesperación para tratar de mantenerme con vida, continuó, según el medio.

"La planta fue un regalo de mi hijo, así que obviamente estoy muy agradecido por ella". Frank dijo que la tierra terminó por toda su cara y debajo de sus uñas, "así que obviamente tuve una buena oportunidad con la planta".

Derek Cowdry, de 75 años, conductor de Worcester Wheels, dijo que llamó a una ambulancia después de encontrar a Frank semiconsciente en el suelo.

Rosemary Frank luego de su recuperación.

“Era inusual que la Sra. Frank arreglara un ascensor y no lo usara, así que me acerqué para ver cómo estaba”, dijo.

No hubo respuesta, así que llamé a la puerta de los vecinos para ver si alguien tenía una llave. Al final encontré a alguien que tenía uno y fuimos juntos a la casa.

La llevaron de urgencia al Hospital Real de Worcestershire, informó el Mirror.

“No recuerdo cómo me caí y me lastimé. Todo lo que sé es que si Derek no hubiera salido de su camino para ayudarme, estaría muerto ", dijo Frank.

"Me salvó la vida, es mi caballero de brillante armadura y no puedo agradecerle lo suficiente por lo que hizo". Después de una estadía de 10 días en el hospital, se está recuperando en casa con la ayuda de su hijo Richard, de 60 años.