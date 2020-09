Mujer de Alabama dona un riñon al policía que la encarceló

Alabama.- La donación de riñón de una mujer le salvó la vida a un oficial de policía de Alabama que la puso en la cárcel. El oficial de Phil Campbell, Terrell Potter, había encerrado a Jocelynn James varias veces mientras luchaba contra una adicción a los opioides.

Ella le da crédito a Potter, ahora retirado, por ayudarla a cambiar su vida. Ella ha estado sobria durante años. En noviembre pasado, descubrió que Potter necesitaba un riñón mientras buscaba en Facebook.

Su riñón había fallado. Los médicos le dijeron que se enfrentaba a una espera de siete u ocho años por uno nuevo.

Acabo de tirar mi teléfono y el Espíritu Santo me dijo en ese momento que tenía el riñón de ese hombre, dijo James, según la estación. Las pruebas confirmaron que eran compatibles.

"Si me preguntaras 100 nombres de quién me puede dar un riñón, su nombre no estaría en la lista", dijo Potter, según la estación. "Es increíble que ella estuviera dispuesta a hacer eso".

James, que ahora dirige una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento sobre medicamentos a mujeres, donó el riñón a Potter en julio en el Hospital de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

Ambos están bien. "En mi mente, estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera, darle mi riñón", dijo James a WVTM-TV, que informó por primera vez la historia.

Potter le dijo a la estación: "Es muy humillante que alguien te dé una parte de su cuerpo para extender tu vida".

Sobre las posibilidades de que James sea un partido, dijo: "No es una coincidencia. Es solo Dios. No hay otra manera."

