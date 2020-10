Mujer de Australia descubre que sus dolores de cabeza eran por una larva en su cerebro

Australia.- Se descubrió que una mujer australiana de 25 años tenía larvas de tenia en el cerebro, después de experimentar un dolor de cabeza durante más de una semana, dijeron los investigadores.

La mujer no identificada, una barista que nunca viajó al extranjero, es el primer caso de la enfermedad contraída en Australia, según un nuevo estudio publicado en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Durante siete años, la mujer había experimentado migrañas dos o tres veces al mes que desaparecían con los medicamentos recetados para la migraña, informó CNN.

Pero un dolor de cabeza reciente que duró más de una semana y le causó problemas visuales la llevó a buscar tratamiento nuevamente.

La larva de tenia se puede alojar por una cantidad enorme de años en el cerebro si no es tratada. Twitter

Los médicos ordenaron una resonancia magnética que los llevó a sospechar que un tumor podría estar causando su dolor de cabeza, pero una operación reveló que su cerebro contenía un quiste de larvas de tenia.

Le diagnosticaron el parásito conocido como neurocisticercosis, que puede ser mortal y causar síntomas neurológicos, informó el medio.

Por lo general, las personas contraen la enfermedad por comer carne de cerdo poco cocida, que puede ser portadora de la tenia, o por entrar en contacto con alimentos, agua y suelo contaminados con huevos de tenia, informó CNN.

Muchos parásitos tienen un ciclo de vida que les permite alojarse en varias zonas del cuerpo huesped. AFP

Los investigadores notaron que los únicos casos anteriores en Australia provenían de personas que viajaron a regiones de África, Asia y América Latina.

Ni la mujer ni sus familiares habían viajado a ninguna de las regiones donde la tenia era común, dijeron los investigadores.

Pero notaron que su trabajo como barista implicaba la interacción con personas de muchos países.

"Los médicos deben tener en cuenta que, con la facilidad y frecuencia de los viajes por el mundo, enfermedades como la [neurocisticercosis], que son altamente endémicas en muchas partes del mundo, representan un riesgo para los habitantes de países con baja endemicidad", escribieron los investigadores.