Mujer de Phoenix es acusada de acosar a un hombre con 15000 mensajes

Arizona, Estados Unidos.- Una mujer de Phoenix acusada de acosar a un hombre con más de 150,000 mensajes de texto (en uno, ella amenazó con convertir sus riñones en sushi) al parecer cree que es "ridículo" que haya sido encarcelada por las presuntas acciones.

No puedo creer que se haya convertido en esto. No puedo creer que realmente esté en la cárcel por algunos mensajes de texto, dijo Jacqueline Ades en una entrevista.

Según se informa, Ades conoció al hombre no identificado de Paradise Valley a través de Luxy, un sitio de citas para millonarios. Los dos tuvieron una cita, pero Ades supuestamente se enamoró y continuó persiguiéndolo.

Sin embargo, el hombre, que se dice es el CEO de una compañía de productos para el cuidado de la piel, no estaba interesado en una relación. Según informes, llamó a la policía en julio de 2017 cuando descubrió a Ades estacionada afuera de su casa.

Pixabay

Después de la llamada, Ades supuestamente comenzó a enviarle mensajes de texto amenazadores que incluían uno que decía: "Haría sushi fuera de tus riñones y palillos fuera de tus huesos de la mano". Pero en la reciente entrevista con el outlet, Ades dijo que solo estaba jugando.

"Dije: 'Si tuviera una imaginación pervertida, ¿qué pensaría?'", dijo Ades. "Y luego escribí todas estas cosas extrañas. Simplemente, como, literalmente estaba jugando con mi imaginación y resultó que eso lo asustó". Ades ha estado en una cárcel del condado de Maricopa durante casi un año luego de las acusaciones iniciales.

Se declaró no culpable de entrada ilegal y acoso, pero en marzo se determinó que era mentalmente incompetente durante una audiencia de Regla 11 para evaluar su estado mental.

Ella le dijo a The Arizona Republic que estaba ansiosa por ir a juicio, y agregó que no solo estaba segura de que sería liberada, sino que también se reuniría con el hombre. "Van a decir: 'Usted no es culpable y, además, exigimos que se casen' ', dijo Ades sobre el jurado.