Mujer de Wuhan perdió a su padre por COVID-19 y demanda al gobierno de China

China.- Una mujer china está tomando acciones legales contra el gobierno por lo que dice que fue una respuesta fallida a la pandemia de COVID-19 que mató a su padre, diciendo que cree que los funcionarios "encubrieron algunos hechos".

Zhao Lei, de Wuhan, está presentando una demanda en busca de una compensación y una rara disculpa pública del gobierno, informó Sky News.

Creo que el gobierno encubrió algunos hechos. Debido a esto, la gente de Wuhan siguió viviendo como antes, celebraban el Año Nuevo chino con normalidad, sin protección alguna, dijo al medio.

Muchos trabajadores de Wuhan se vieron obligados a optar por medidas durante la pandemia. AFP

El hombre de 39 años dijo que el hecho de que los funcionarios no informaran completamente a las personas sobre el virus "significó que mi padre se infectó y murió".

Creo que el gobierno encubrió el hecho de que el coronavirus podría transmitirse de persona a persona, dijo.

“Hago que el gobierno rinda cuentas y les pido que paguen el precio debido”. Ella dijo que su padre contrajo COVID-19 a fines de enero, pero que no había una ambulancia para llevarlo al hospital porque los servicios de emergencia estaban abrumados.

China recibió criticas por apertura de espacios en medio de la pandemia. AFP

Cuando finalmente llegó al hospital, ya era demasiado tarde, informó el medio. Murió de insuficiencia respiratoria mientras estaba sentado en la sala de espera.

"No puedo aceptarlo. Alguien murió repentinamente. No puedo aceptar el hecho ”, dijo. Zhao decidió seguir adelante con la demanda a pesar de que el tribunal municipal rechazó su solicitud y las autoridades visitaron a su madre, advirtiéndole que no hablara, informó Sky News.

Creo que mi demanda es buena para nuestro país. Puede advertir a la gente que si tenemos un desastre la próxima vez, podríamos hacer algo para evitar malos resultados. Podemos salvar a más personas, dijo Zhao.

China ha insistido en repetidas ocasiones en que actuó "abierta y transparentemente" en su manejo de la pandemia, según el informe. Pero Zhao sostiene que su lado es la verdad, diciendo: "No mentí. No inventé rumores ".

