Mujer deja pasar al baño a chofer de UBER y la viola

Kansas City, Missouri.- Una mujer de Kansas City demandó a Uber, diciendo que un conductor de la empresa que cumplió prisión por intento de asesinato la violó en enero luego de dejarla en su casa.

El diario Kansas City Star citó a la mujer diciendo que el conductor la llevó a varios lugares ese día y que incluso la persuadió para que la dejara usar su baño cuando la dejó en casa. Dice que ella estaba ebria y que el hombre la violó entonces.

La mujer estaba ebria cuando ocurrió el abuso.Foto 24 horas

La demanda fue presentada este mes y nombra también al chofer como acusado.

Dice que la policía investiga el ataque, pero The Associated Press no pudo confirmarlo de inmediato con el departamento.

Según documentos de la corte citados por el diario, el hombre fue acusado de golpear a una mujer en San Luis en la Navidad pasada y que pasó ocho años en prisión por intento de asesinato.

El conductor ya no trabaja para Uber, aunque no estaba clara la naturaleza de su salida.

Una portavoz de Uber dijo al Star dijo que no podía hablar sobre los antecedentes penales del chofer, pero que las acusaciones en la demanda son muy preocupantes. Con información de AP