Mujer denuncia que fue abusada por otra mujer

Delhi, India.- Una fémina y dos hombres fueron detenidos luego ser acusados de violar a una mujer.

El caso salió a la luz el año pasado, pero las autoridades se negaron a presentar cargos en contra de la atacante alegando que una mujer no podía cometer un delito de violación de acuerdo con sus leyes.

El abuso habría ocurrido en Octubre pasado. Imagen ilustrativa/Pixabay

La víctima llegó a Delhi con la intención de invertir en un negocio cuando conoció a su agresora y a dos amigos de ella.

“Primero me obligaron a tener sexo con ellos. Luego se convirtió en un asunto de pandillas. Pronto me enviaron a servir a clientes y la mujer acusada siempre estaba en el apartamento. A menudo intentaba acercarse a mí y cuando me negaba, me golpeaba”, dijo la víctima.

La víctima relató que su agresora ató un genital masculino artificial en su cintura a través de un cinturón y luego la forzó a tener sexo oral.

Los agresores grabaron un video del acto y amenazaron a la víctima con sacarlo a la luz. Los tres agresores sexuales fueron detenidos.