Mujer despierta con 7 tatuajes tras una noche de alcohol en España

España.- Una noche borracha de fiesta con siete tipos dejó a una británica con mucho más que una resaca gigante. También se despertó con siete tatuajes en el muslo, y fue idea suya.

Megan Gerrard, de 22 años, y seis amigas se habían ido de escapada hace un par de años a la isla española de Magaluf cuando se encontraron con siete tipos que provenían del Reino Unido, informó The Sun.

Los 14 iban a los bares todas las noches. En su última noche, cuando el grupo pasó frente a un salón de tatuajes, Gerrard se ofreció en broma para tatuarse las iniciales de todos en su muslo para honrar su reunión casual.

Los muchachos me desafiaron. Mis amigos me rogaban que no lo hiciera, pero estaba decidido a hacerlo, dijo Gerrard, quien tiene otros tatuajes.