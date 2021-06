Mujer dona un riñón a la ex esposa de su esposo días después de la boda en Florida

Florida.- Una mujer de Florida donó un riñón a la ex esposa e su nuevo marido, a dos días de su boda, Debby Neal-Strickland, se internó en un hospital para hacer la donación el órgano a Mylaen Merthe.

A diez años después de su primera cita, Debby se puso un vestido de encaje color crema y se casó con su novia de toda la vida en su iglesia de Florida. Dos días después, se puso una bata de hospital y donó un riñón a Mylaen Merthe, la ex esposa de su nuevo marido.

¿Una historia inusual? Si. Pero la historia de Jim Strickland y sus dos esposas es un testimonio de cómo el amor y la compasión pueden triunfar sobre la división.

Mylaen, de 59 años, había luchado durante mucho tiempo con una enfermedad renal. Para el año pasado, estaba fantasmalmente pálida con círculos oscuros debajo de los ojos, arrastrándose a través de la jornada laboral sin energía. Cuando ingresó en el hospital en noviembre, sus riñones solo funcionaban al 8%.

Su hermano se ofreció a donar un riñón, pero no era compatible, por lo que Debby se ofreció como voluntaria.

Jim y Mylaen llevan casi dos décadas divorciados, pero se llevaron bien mientras criaban a sus dos hijos y Jim se enamoraba de Debby, de 56 años. Las mujeres eran amistosas en las reuniones familiares, aunque no especialmente cercanas.

Y Debby sabía que Mylaen estaba a punto de convertirse en abuela por primera vez: su hija estaba embarazada.

Se imaginó a la hija de Mylaen dando a luz, “y su mamá sin estar allí. Simplemente no podía no intentar cambiar eso ”, dijo. "Dios me dijo: 'Eres compatible y necesitas hacer esto'".

Dar es lo que Debby y Jim hacen. En su casa de Ocala, están criando a seis hijos: una niña de 6 años con autismo y cinco adolescentes. Algunos son nietos biológicos de Debby y otros están adoptando.

Pero el deseo de Debby de ayudar a Mylaen era más profundo. Pasó años viendo a su hermano morir de fibrosis quística mientras esperaba un trasplante de doble pulmón. Ella le ofreció uno de sus pulmones, pero no era compatible y él necesitaba dos.

Cuando alguien necesita un órgano, si no lo consigue, es probable que no lo consiga. Sé que es algo que haces rápido, dijo.

Las mujeres se hacen llamar "hermanas e riñones". Foto: AP

Debby pasó la prueba inicial de sangre y tejido y comenzó pruebas más complejas mientras hacía malabares con una casa llena de niños, y en un momento, cargaba una jarra de recolección de orina durante 24 horas.

Mylaen trató desesperadamente de no hacerse ilusiones y se centró en su futuro como abuela.

Debby "sabía que eso era todo lo que siempre quise", dijo. Ella "lo hizo de corazón".

Después de meses de pruebas y demoras de COVID, el trasplante se fijó para dos días después de la boda de Jim y Debby. Debby estuvo tentada de posponer la boda, pero sus amigos la desanimaron. La pareja ya había esperado 10 años, cancelando dos veces por deferencia a sus hijos que anunciaron sus propios compromisos.

Se casaron el 22 de noviembre. Jim vestía un traje gris con una camisa amarilla, “porque él es mi única rosa amarilla”, dijo Debby.

Fue el día más asombroso de mi vida, hasta dos días después. Ese también fue el día más asombroso de mi vida, dijo.

Tan pronto como recuperó el conocimiento, la nueva novia preguntó por Mylaen. Unos pisos más abajo, Mylaen también suplicaba a las enfermeras: “Necesito verla”. Eso fue lo primero que salí de mi boca ".

Los protocolos de COVID-19 eran estrictos, pero a Jim finalmente se le permitió llevar a su nueva esposa a la habitación de su ex esposa.

“También teníamos nuestras máscaras, así que lloramos y, por supuesto, nos dolía el estómago a causa de las incisiones”, dijo Mylaen. "Nos reímos y lloramos un poco".

Debby ya podía ver la diferencia. Los círculos bajo los ojos de Mylaen habían desaparecido, "parecía tan viva y revitalizada".

Mylaen se mudó con su hija, su yerno y su nuevo bebé Jackson para recuperarse.

“Pude abrazarlo y alimentarlo”, dijo Mylaen, quien dio la bienvenida a un segundo nieto en marzo. "Yo estaba como, 'De hecho, estoy aquí para ver esto y estoy cargando a este pequeño bebé'".

Las mujeres se hacen llamar hermanas de los riñones, oran unas por otras, arrullan a sus nietos y están planeando un gran viaje familiar al lago Rabun, Georgia, este verano.

“De esto se trata el mundo. Familia. Tenemos que mantenernos unidos ”, dijo Mylaen. "Ella me salvó la vida".