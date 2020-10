Mujer entra en trabajo de parto en medo de su examen de titulación

Chicago.- Brianna Hill, una recién graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola en Chicago, sabía que estaría embarazada durante su examen de abogacía, pero no esperaba que la fecha se retrasara tanto por la pandemia de Covid-19.

"Pensé que solo tendría 28 semanas de embarazo cuando tomé el examen", dijo Hill. "Sin embargo, debido a la pandemia, la prueba se pospuso hasta octubre y yo iba a cumplir 38 semanas.

Bromeé sobre hacerme la prueba desde mi cama de hospital. ¡Lección aprendida!" La versión remota de que el examen consta de cuatro secciones de 90 minutos repartidas en dos días.

Hill dijo que el examen está supervisado, por lo que debe sentarse frente a la computadora todo el tiempo para asegurarse de que no está haciendo trampa.

Brianna Hill después de completar su examen y tener a su bebé. Twitter

"Pensé que sentí algo a los 30 minutos de la prueba y realmente pensé: 'Realmente espero que no se me rompa la fuente'", dijo Hill. "Pero no pude ir a comprobarlo, así que terminé la primera sección.

Tan pronto como me levanté cuando terminé, supe que se me había roto el agua". Pero incluso la realización del trabajo de parto no impidió que Hill lograra su objetivo.

"Me tomé un descanso, me limpié, llamé a mi esposo, a mi partera y a mi mamá, lloré porque estaba un poco en pánico, luego me senté a tomar la segunda parte porque mi partera me dijo que tenía tiempo antes de que tuviera que ir a el hospital." Hill dijo que llegó al hospital alrededor de las 5:30 p.m. y su nuevo bebé llegó poco después de las 10 p.m.

Muchas mujeres entran en labor de parto en las situaciones más inesperadas. Twitter

"Todo el tiempo, mi esposo y yo estuvimos hablando sobre cómo queríamos que terminara la prueba y mi partera y enfermeras estaban muy a bordo. Simplemente no había otra opción en mi mente", dijo Hill.

Entonces, al día siguiente, el personal del hospital le proporcionó a Hill una habitación vacía para terminar la prueba y puso un letrero de "No molestar" en la puerta.

Hill tomó el resto del examen en esa habitación e incluso amamantó a su bebé durante los descansos.

Brianna Hill tuvo que abandonar su examen de abogacía y completarlo en el hospital. AFP

Estoy muy agradecida por el sistema de apoyo que tenía a mi alrededor. Las parteras y enfermeras estaban tan comprometidas en ayudarme no solo a convertirme en madre sino también en abogada, dijo Hill.

Hill no ha recibido los resultados de su examen de abogacía, pero ya tiene un trabajo preparado.