Mujer envió una bomba a Obama porque "no le caía bien"

Fort Worth, Texas.- Una mujer acusada de enviar bombas caseras potencialmente mortales al entonces presidente Barack Obama y al gobernador de Texas Greg Abbott en 2016 fue arrestada, debido en parte al pelo de gato, una cajetilla de cigarros y una casi destruida etiqueta de envío con su dirección.

Julia Poff, de 46 años, envió por correo los explosivos en octubre de 2016, junto con un tercer paquete que envió a la Administración del Seguro Social, cerca de Baltimore, según una acusación formal. De los tres paquetes, solo Abbott abrió el suyo. No detonó porque "no lo abrió como estaba diseñado", dijeron documentos de la corte.

Foto: Texas PDS

Un gran jurado la acusó este mes de seis cargos, incluido el envío de artículos nocivos y el transporte de explosivos con la intención de matar y herir , según los documentos presentados esta semana en el tribunal de distrito de Houston.

Los investigadores federales dijeron que el artefacto explosivo improvisado enviado a Abbott contenía un teléfono celular, un paquete de cigarrillos y una tapa de botella de aderezo para ensaladas, según un documento judicial de una audiencia de detención el 17 de noviembre. Dice que un dispositivo similar fue enviado a Obama y que "el mismo" dispositivo fue enviado a la Administración de la Seguridad Social.

Foto: Greg Abbott. Flickr

El documento enviado a Abbott llegó en un paquete que aún llevaba una "etiqueta de envío borrada" dirigida a Poff, según el documento del tribunal. La cajetilla utilizada en el dispositivo llevaba un sello de tabaco de Texas que identifica la tienda donde se compraron los cigarrillos. Los registros de la tarjeta bancaria de Poff mostraron una compra de cigarrillos en esa tienda.

Los dos polvos incendiarios en la caja coincidían con los materiales hallados en la casa de Poff, según mostraron los documentos del tribunal federal.

Los investigadores rastrearon a Poff hasta el paquete enviado a Obama debido al pelo de gato que se encontraba debajo de una etiqueta de dirección, según el documento del tribunal de audiencia de detención. Un laboratorio criminalista del FBI comparó el pelo con el de los dos gatos de Poff y lo encontró "microscópicamente consistente" con el pelo de uno de esos animales, según la corte.

En la audiencia, un agente federal testificó que Poff estaba enojada con Abbott porque no recibió el apoyo economico de su exmarido cuando Abbott se desempeñó como Procurador General de Texas, antes de ser elegido gobernador en 2014. De acuerdo con documentos judiciales, la solicitud de Poff para el incentivo, los beneficios de seguridad social fueron denegados.

Foto: Archivo

El agente también testificó que Poff declaró que simplemente no le gustaba Obama.

Katie Hill, una portavoz de la oficina privada del ex presidente, no quiso hacer ningún comentario el viernes. Una llamada de The Associated Press a la oficina de asuntos públicos de Abbott en Austin no fue devuelta.

Poff está detenido en el centro de detención federal de Houston. La abogada de Poff, Ashley Kaper, se negó a hacer comentarios, excepto para decir que no había podido mantener a su cliente fuera de la custodia.

Foto: Wikimedia Commons

Una verificación de antecedentes penales muestra que Poff tiene una condena menor por robo. Ella también fue condenada por fraude estatal. En ambos casos, ella recibió libertad condicional.

Una conferencia previa al juicio en el caso está programada para principios del próximo año.

