Mujer es asesinada por sus 4 perros cuando intentaba entrar a su casa en California, USA

Estados Unidos.- Una mujer del Valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, California, Estados Unidos, fue atacada y asesinada por sus cuatro perros, en tanto su hijo menor de edad también fue mordido por los animales domésticos, de acuerdo al informe policiaco.

El ataque de los cuatro canes se habría dado luego de que la mujer intentara entrar a su propia casa usando la ventana que daba al patio trasero de la vivienda la tarde del pasado martes 28 de diciembre.

La fémina, de la que hasta el momento no se ha revelado la identidad, vivía con su cuñada en East Valinda, al este de Los Ángeles. No obstante, esa tarde había olvidado las llaves del inmueble y al no haber nadie en el domicilio en esos momentos, tuvo que recurrir a la parte trasera.

Leer más: ¡Caso cerrado! Sentencian a Ghislaine Maxwell por tráfico de menores

Sobre la escena, el teniente del alguacil del condado de Los Ángeles, David Petrocelli, dio a conocer que los elementos policiacos que arribaron al lugar de los hechos hallaron a la mujer tirada en el patio trasero rodeada de los 4 perros, por lo que tuvieron que hace uso de mangueras para obligarlos a que se mantuvieran alejados del cuerpo todavía con vida de la fémina.

La mujer, según los informes, fue víctima de graves heridas en la cabeza y en uno de sus brazos, lesiones que más tarde serían la causa de su muerte cuando estaba siendo atendida en un hospital de la zona.

Por su parte, su hijo pequeño de 6 años de edad fue encontrado por los oficiales que acudieron al domicilio en la vivienda de un vecino, constatando que este presentaba leves heridas.

El teniente del alguacil señaló que a pesar de que los cuatro perros se encontraban familiarizados con el menor de edad, pero no era así con la madre, lo que terminaría por responder al por qué estos había reaccionado de forma agresiva al intentar esta entrar por una ventana del patio trasero de la casa de su cuñada.

Leer más: Condenan a mexicano a 12 años de cárcel en USA por narcotráfico: DEA

Tras el siniestro, los cuatro caninos fueron tomados por el Departamento de Cuidado y Control de Animales del condado para, posteriormente, ser puestos en cuarentena, dio a conocer qe portavoz de dicho departamento, Don Belton. Sin embargo, la raza de los perros no fue revelada a los medios de comunicación.