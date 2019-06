Mujer golpeó a su hija de 2 años para enviar mensaje a su expareja

Santiago de Chile.- Usuarios de redes sociales compartieron un video desde el 31 de mayo donde se puede ver a una mujer, Carolina Ximena Tapia, de 38 años de edad, golpear a su hija de dos años para enviarle un mensaje de amenaza a su expareja que está actualmente en la cárcel.

En el video se puede ver a la mujer darle varias cachetadas a su pequeña hija, y dice a la cámara "mira lo que hago con tu hija. Mira lo que hago con tu hija porque no la quiero".

La expareja de Tapia se encuentra detenido, sin embargo, compartió el video en las redes sociales de manera de denuncia, a las pocas horas se hizo viral, muchos compartieron indignados por el comportamiento de la mujer.

Las autoridades chilenas identificaron a la mujer, supuestamente vive en un municipio de Santiago de Chile, fue detenida a los dos días después pero salió de la cárcel porque no fue suficiente el material audiovisual para retenerla.

El capitán de Carabineros, Jorge Mancilla, explicó que el fiscal de turno "dispone su detención y posteriormente su apercibimiento, toda vez que el hecho carecía de flagrancia".

"Ella reconoce haber agredido a su hija, una menor de edad, con el objeto de enviar posteriormente este video a su ex pareja, la cual la sube a las redes sociales y se viraliza", explicó.

Por los momentos la pequeña quedó al cuidado de la abuela paterna, mientras investigan más sobre Tapia.

Familiares y conocidos testificaron que no era la primera vez que la mujer le pegaba de esa forma a su hija.

Según medios de Chile, Tapia dijo que se arrepentía por lo que había hecho en un momento de rabia: "No sé, me sentí mal, me sentí como que me bloqueé."

Agregó, "todos cometemos errores, y no soy la única. Hay mamás que son peores que yo".