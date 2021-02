Mujer graba a su ex mientras golpeaba su carro con un martillo en Argentina

Argentina.- El hombre fue arrestado en la ciudad de Oncativo, en la provincia de Córdoba, Argentina luego de haber golpeado con un martillo el carro de su ex pareja y madre de su hijo, quien al ver el lamentable percance, decidió grabarlo con su celular.

El ataque sucedió el día martes 23 de febrero cuando el individuo de 36 años, discutió fuertemente con su ex mujer debido a una supuesta infidelidad por parte de la víctima, esto tras asistir a su hogar a visitar el hijo que tienen en común.

Las agresiones por parte del hombre fueron el ascenso, hasta el punto de sacar un martillo para arremeter contra el auto de la mujer, el cual se encontraba estacionado en la calle, misma que al no poder defenderse, comenzó a grabar el momento para exponerlo a través de redes sociales.

"Filma, filma si eso es lo vos querés", dijo el atacante desde su coche mientras la victima grababa. "¡No tengo cómo defenderme", le respondió. "Me hiciste re cagar. Mira cómo me dejaste. Me cagaste a palos recién. ¿Qué es lo que tenés en la cabeza? Rajá de acá".

Luego de filtrarse el video, autoridades del Ministerio Público Fiscal de la provincia declaró por la tarde del martes que el hombre había sido arrestado y trasladado al Establecimiento Penitenciario N°9 de la ciudad de Córdoba, la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), acusado por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio.

Será la Fiscalía de Río Segundo quien dará seguimiento al caso con ayuda de una declaración indagatoria para el detenido en los próximos días. Cabe señalar que las denuncias por casos de violencia y amenazas, están en discusión sobre la reacción estatal ante la violación de género.

