Mujer inmigrante se gradúa de la universidad junto a su hija

Estados Unidos.- Sandra Murillo llegó a los Estados Unidos desde Colombia con una maleta, 1,000 dólares y una meta a la que finalmente se unirá su hija para compartir la nueva vida que comenzaría.

Dos décadas más tarde, Murillo y su hija, Katherinn López-Murillo, se pusieron sus birretes y el mismo día se graduaron de la misma universidad.

Murillo, de 46 años, y López-Murillo, de 25 años, de Woodland Park, Nueva Jersey, obtuvieron sus títulos universitarios de la Universidad William Paterson en Wayne, Nueva Jersey, esta semana.

López-Murillo tiene una licenciatura en justicia penal, mientras que su madre obtuvo una licenciatura en ciencias en salud pública.

"Nunca es demasiado tarde, incluso si sueñas con algo. Solo debes mantener ese sueño fuerte", dijo Murillo a NBC News el viernes.

De acuerdo con un estudio realizado en 2018 por el Pew Research Center, el 32 por ciento de los inmigrantes sudamericanos obtienen una licenciatura o más después de llegar a los Estados Unidos.

Llegar a la universidad fue la meta de Murillo desde el principio, pero su camino hacia la graduación fue largo. El viaje de Murillo comenzó en 1996 cuando, después de un divorcio, dejó Colombia y emigró a los Estados Unidos.

Murillo no tenía parientes, no hablaba inglés y, debido a su continua batalla por la custodia, dejó atrás a López-Murillo, de 2 años de edad. "No sabía inglés, por lo que me tomó dos años tomar el inglés como segundo idioma y cuando empecé a pensar:"

¿Cuándo me graduaré de la universidad? "Me desanimé", dijo. Murillo trabajó en múltiples trabajos mientras tomaba clases para aprender inglés. Completó un programa de capacitación que le permitió trabajar en atención médica como asistente médico.

Fue un momento muy difícil, pero siempre le pido a Dios que me brinde fuerzas y siempre me siento muy positivo sobre el futuro y siempre supe que un día iba a traer a mi hija conmigo, dijo Murillo.

Madre e hija se reunieron en 2006 cuando López-Murillo se mudó a Nueva Jersey justo antes de cumplir 12 años. A pesar de las dificultades de trabajar a tiempo completo y ser madre soltera, Murillo continuó avanzando en su educación.

Se inscribió en un programa de grado asociado en un colegio comunitario local mientras su hija todavía estaba en la escuela secundaria y luego continuó su licenciatura en William Paterson en 2016.

López-Murillo comenzó a desear un cambio de carrera, y la búsqueda de su madre de un título de asociado pronto la motivó a seguir el camino de su madre.

"Necesitamos estudiar o nunca saldremos adelante en la vida. Las mujeres, especialmente, tenemos que tener poder ”, dijo Murillo a su universidad en un comunicado de prensa.

Murillo alentó a otros que consideraban ampliar sus educaciones para inscribirse. “Lo que sea que tenga en mente, mantenga sus sueños firmes y trabaje para lograrlos”, dijo Murillo. "Eso es lo que le dije a mi hija. ¡Nunca dejes de soñar! "