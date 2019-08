Mujer muerde salvajemente a conductor de Uber y daña su auto

Georgia.- Una mujer de Georgia fue arrestada después de que la policía dijera que fue captada por la cámara atacando a un conductor de Uber, mordiéndole e intentando dañar su automóvil.

Tasheena Campbell, de 26 años, fue detenida el 20 de agosto, días después del incidente en el que supuestamente atacó al conductor Yasser Hadi en el centro de Atlanta el 18 de agosto.

Un video subido a Twitter de los ataques comienza con una mujer, identificada por WAGA como Campbell, sentada en el cofre de un automóvil, rompiendo un limpiaparabrisas. Los espectadores y Hadi la alientan a detenerse, antes de que la mujer le pegue un puñetazo a Hadi.

La mujer se baja del auto y entra al vehículo por la puerta del lado del conductor mientras Hadi intenta detenerla. "¡Sal de mi auto!" grita, mientras tira a la mujer al suelo. La mujer intenta golpear al conductor de Uber, antes de morderlo, lo que lo lleva a gritar.

No está claro qué provocó el altercado. Hadi dijo que Campbell apareció de la nada y lo atacó al azar. "Está actuando de manera extraña, está actuando de manera salvaje, y está en el auto golpeándolo, diciéndome que necesito morir, para matarme", dijo Hadi a WAGA sobre el encuentro.

El dolor, dije, Dios, solo déjala tomar mi carne, no me importa. Quiero que ella se vaya lejos de mí .

El conductor de Uber dijo que la situación es "horrible".

Ella me golpeó en mi trabajo, mi salud y mi dinero de bolsillo financiero, es difícil. Estoy en una mala situación. Deseo que la gente vea esto y me ayude, dijo Hadi, señalando que no tiene seguro.