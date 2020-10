Mujer muere de cáncer; los médicos le dijeron que tenía hemorroides

Reino Unido.- Una madre de Reino Unido a la que le dijeron durante cuatro años que su cáncer de intestino era "solo hemorroides" murió pocas semanas después del inicio de una campaña de financiación colectiva para un tratamiento no aprobado.

Para cuando le diagnosticaron a Lucy Ogilvie, el raro cáncer en etapa cuatro ya se había extendido a sus otros órganos y le dijeron que no llegaría a fin de año.

Lucy, de 40 años, estaba decidida a seguir con vida por sus hijas Aoife, 7, Enid, 2 y su esposo Iain, pero lamentablemente falleció el 7 de septiembre. Iain anunció el fallecimiento de su esposa en su página de GoFundMe.

Él escribió: “Los días anteriores vieron una serie de complicaciones, entre ellas la presión arterial baja y el mal funcionamiento de los riñones, que finalmente la llevaron a perder el conocimiento.

Su cuerpo simplemente no podía seguir recibiendo los constantes golpes y, después de un período de estar cómoda con oxígeno, pasó tranquilamente. El verdadero impacto de esto todavía no se ha sentido correctamente, pero personalmente siento algo de alivio porque ella ya no está soportando el tormento.