Mujer muere durante una explosión en su casa de Nueva York

Nueva York.- Una mujer murió durante una gran explosión e una casa en Nueva York, después de que se cortó el suministro eléctrico, informaron los bomberos a cargo.

Las primeras llamadas que alertaban de una explosión llegaron al rededor e las 07:00 am, y los equipos acudieron al lugar poco después.

Para las 08.30 am, más de 580 clientes de National Grid en el área estaban sin electricidad, se estima que estará restaurado a las 9.45 a.m., según información The Sun.

Una mujer que vivía detrás de la casa describió el daño que vio, incluido un colchón en la parte superior del techo.

Nunca había visto algo así. Fue desastroso, dijo un bombero al Buffalo News

Las imágenes de la escena eran devastadoras, mostraron escombros esparcidos por la calle.

Un residente en el área le dijo a WIVB que su "casa se sentía como si alguien se hubiera estrellado contra ella".

Toda mi casa se sacudió y se cortó la luz, en la mía y en el apartamento de abajo, agregó otro vecino