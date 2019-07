Córdoba, Argentina.- "Me haré mil preguntas y seguramente muchas no tendrán respuesta. Se me romperá el alma un millón de veces, al encontrar en casa tus recuerdos, al escuchar a nuestro hijo llamarte, al acostarme en la cama y abrazar tu ausencia, al esperarte sabiendo que no vas a llegar, al saber que el tiempo perdido no volverá”, fueron algunas de las palabras que un hombre dedicó a su esposa que murió tras una cirugía de implantes en Córdoba, Argentina.

Sol, de 33 años, tenía una vida por delante al lado de su hijo de 2 años y de su esposo Franco, pero su inquietud por tener unos senos grandes la llevó a someterse a una cirugía para lucir mejor. La joven tomó la decisión de colocarse implantes mamarios en una clínica del barrio Cerro de las Rosas de su ciudad, sin embargo, nada salió como ella lo planeó y comenzó a sentirse mal después de la cirugía. Sintió molestias en uno de sus pechos por lo que decidió regresar a la clínica para que le revisaran.

Desafortunadamente los médicos de la clínica le informaron que uno de los implantes se había encapsulado por lo que tendría que ser sometida a otra cirugía para repararlo. El proceso se complicó y Sol salió de la operación con muerte cerebral. Por su condición fue enviada en estado crítico a otro hospital donde finalmente murió.

Los médicos informaron que la operación se complicó debido al neumotórax, un colapso pulmonar causado cuando el aire escapa del pulmón y no le permite expandirse. Además de que Sol sufrió hipoxia, falta de oxigeno para seguir trabajando, señaló Telemundo.

Tras el deceso de Sol, su novio y padre de su hijo le dedicó un desgarrador mensaje en las redes sociales en donde señaló que siempre recordará a Sol. Aquí el mensaje completo.

"Me haré mil preguntas y seguramente muchas no tendrán respuesta. Se me romperá el alma un millón de veces, al encontrar en casa tus recuerdos, al escuchar a nuestro hijo llamarte, al acostarme en la cama y abrazar tu ausencia, al esperarte sabiendo que no vas a llegar, al saber que el tiempo perdido no volverá. Solo buscaré recordar momentos felices, risas, abrazos, besos, caricias y algo más, recordar tu pelo, tu olor, el sonido de tu voz, el brillo de tus ojos, buscaré recordar que cada cosa que hicimos la hicimos con amor, que siempre tiramos juntos hacia el mismo lado y enfrentamos cualquier tormenta, ahora me toca hacerlo sin vos, aunque sé que me darás tu fuerza, esa fuerza de leona, de esa peleadora compulsiva que llevabas dentro, esa que nunca se quedaba con el no”.

“El tiempo me enseñará a levantarme de nuevo, a caminar solo con nuestro hijo, a contarle quién era su mamá a darle mi amor y el tuyo, a llenar las horas vacías de la noche durante la cena. Te fuiste de acá y el vacío será inmenso, pero mi corazón siempre estará grande al saber que tuve la suerte de tenerte, y que el paso del tiempo no podrá borrar tu huella en mí. Adiós mi amor, volá alto y espérame, que aún tengo misiones acá. Te amo por siempre".